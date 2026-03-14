Málaga CF - SD Huesca: Volver a coger el paso

Segunda oportunidad consecutiva para el Málaga CF de sumar de tres en casa. En la primera de ellas se quedó a medias en ese empate frente al Real Valladolid (3-3) y ocho días después regresa a La Rosaleda para enfrentarse al SD Huesca en busca de un triunfo que le haga seguir metido de lleno en los puestos de cabeza. Entramos en el tramo final y cada partido ya es vital, a la par que exigente, y el de este domingo (18.30 horas) frente a los del Alto Aragón es uno de esos encuentros donde los de Funes no pueden fallar si quieren aspirar a cosas serias.

Objetivos dispares

El conjunto blanquiazul necesita una victoria para defender su puesto de play off, donde vive instalado desde hace semanas. Es sexto, con 48 puntos, y ganar le garantizaría seguir en esas plazas de privilegio y le daría la posibilidad de escalar alguna posición más en la clasificación de LaLiga Hypermotion. El Huesca, por su parte, pelea esta temporada por un objetivo totalmente diferente. Ahora mismo, a falta de 13 encuentros, es el equipo que marca el descenso, con 31 puntos, y necesita empezar a sumar triunfos para salir del pozo.

El Málaga CF recupera para la contienda a un jugador capital. Carlos Puga fue baja en el anterior encuentro por acumulación de amonestaciones y regresa contra el Huesca para recuperar su sitio en el lateral derecho. Eso hará que Rafita juegue por la izquierda. Contra el Valladolid fue Víctor García el que lo hizo en costado zurdo de la zaga y acabó expulsado. Será baja para el partido, al igual que Juanpe, que cumple ciclo de cinco amarillas. Tampoco estarán en la cita los lesionados Einar Galilea, Luismi y Álex Pastor -sin ficha-, además de Ramón, todavía sin ritmo. El que sí podría regresar a una convocatoria muchas semanas después es el serbio Darko Brasanac.

Posible once

Más allá del regreso de Puga, no se esperan muchos cambios más en el once de Funes. El resto podrían ser los mismos que actuaron de inicio ante el Valladolid. La única duda es si apostará por jugar con dos puntas para dar entrada a Adrián Niño o mantendrá el esquema habitual de las últimas semanas, con Joaquín acompañando a Larrubia y Chupe en el tridente de ataque.

Bolo, cuestionado

El equipo oscense llega a La Rosaleda como peor visitante de la categoría, con Jon Pérez Bolo cuestionado en el banquillo y con múltiples ausencias. Diego Aznar, Joaquín Fernández, Toni Abad, Enol Rodríguez, Jesús Álvarez y Liberto Beltrán se perderán el choque por lesión y Daniel Luna causará baja por sanción, tras ser expulsado en el empate de la pasada jornada frente al Albacete en El Alcoraz (0-0).

Cada punto es vital ya para pelear por los objetivos. Todos los equipos luchan por algo en esta parte final de temporada y eso hace que cualquier rival que venga a La Rosaleda vaya a poner las cosas muy difíciles. El Málaga CF ya está advertido por lo ocurrido la pasada semana contra el Valladolid. Ahora no puede volver a fallar en casa, clave para seguir soñando.