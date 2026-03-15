Clasificación de Segunda División: El Málaga CF, a un punto del ascenso directo

El Málaga CF dio otro paso al frente tras ganar al Huesca en La Rosaleda en un partido loco y se mantiene una semana más en puestos de play off. El triunfo coloca a los blanquiazules con 51 puntos, a solo uno del ascenso directo y con cuatro de ventaja ya sobre el séptimo clasificado. Ahora mismo el equipo de Funes es cuarto, pero falta por jugar este lunes un Albacete-Las Palmas que podría relegarle a la quinta plaza en caso de victoria amarilla.

El equipo de Martiricos logró otros tres puntos en casa y se va ya hasta los 51. Acaba de superar esa barrera de los 50 puntos, con la que se suele dar a los equipos por salvados. Y lo ha hecho a mediados de marzo, con 12 jornadas todavía por jugar. Ese primer objetivo del curso ya está logrado y ahora solo queda mirar hacia arriba, sin renunciar a absolutamente nada.

Los resultados de la jornada, a falta del partido del lunes, dejan a los blanquiazules cuartos, pero ahora a solo un punto del ascenso directo, que marca el Deportivo de la Coruña (52 puntos) tras ganar este sábado en el descuento al Ceuta en el Alfonso Murube (1-2). Tercero, también con 52 puntos, ahora es el Almería, que cayó en Zaragoza (2-0). El Málaga ha conseguido superar en la tabla a un Castellón (49 puntos) que encajó su tercera derrota consecutiva en El Molinón frente al Sporting (4-1).

Otra de las buenas noticias que deja el fin de semana es la brecha que está abriendo el Málaga con respecto a los equipos que están justo al borde del play off. La distancia con el séptimo clasificado, el Burgos (47 puntos), es ya de cuatro puntos. Los burgaleses no pudieron pasar del empate sin goles en Ipurúa contra el Eibar, 10º con 42 puntos. 8º es el Sporting con 45 puntos, tras ese triunfo frente al Castellón, y 9º el Ceuta, con 44 puntos, a siete ya del Málaga.

El que no frena es el Racing de Santander, líder de la categoría. Los de José Alberto López están disparados en la tabla con 59 puntos, siete más que el segundo y tercero clasificado. Por abajo, Huesca (31), Zaragoza (30), Cultural Leonesa (27) y Mirandés (24) siguen ocupando las cuatro plazas de descenso. La permanencia la marca el Leganés, con 34 puntos.