En directo: Málaga CF - Huesca

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15-0326 Málaga estadio la Rosaleda jornada 30 Liga Hypermotion. Malaga CF vs Huesca. (Fotografía: Gregorio Marrero)

15-0326 Málaga estadio la Rosaleda jornada 30 Liga Hypermotion. Malaga CF vs Huesca. (Fotografía: Gregorio Marrero) / Gregorio Marrero / LMA

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