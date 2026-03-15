Funes y las aspiraciones del Málaga CF tras derrotar al Huesca: "Las barreras en el fútbol están para quitarlas"

Juanfran Funes compareció en rueda de prensa casi exhausto después de la locura de descuento que le dio el triunfo al Málaga CF frente al Huesca (5-3). Ganó el equipo blanquiazul, felicitó el papel de La Rosaleda y reconoció: "Es imposible vivir así si no tenemos jugadores como estos".

Balance

"Lo de Valladolid tiene que servir, esto. Son situaciones difíciles. Nos hemos complicado demasiado. Hay que estar en el partido porque las cosas cambian. Los jugadores visualizan el minuto 90, el partido ya es otro. No podemos pensar que acaba y visualizar un final pronto. Nos vamos a 100 minutos y queda un mundo. Les hablaba de la final de Champions del Bayern de Munich y el Manchester United, también el Liverpool con el Milán, el gol de Sergio Ramos. No podemos salir. Si te sales un segundo, ellos se están jugando la vida. Hay que estar porque revertirlo cuesta. Ya sabemos lo del balón parado. Hay formas de corregirlo, pero esas formas nos llevarían a no marcar cinco goles. Les hemos doblado en disparos y ellos en altura".

Locura en el descuento

"Nos quedamos con el último tramo, que ha sido un disparate, pero le doy valor a entrar en juego. Nos han hecho alguna ocasión evitable, hay que controlar la altura de los de fuera. Creo que el equipo ha mostrado personalidad. No es fácil sí ir a por el partido, pero no con la convicción que tenemos. He visto un momento muy importante, también en el inicio de la segunda mitad. No se le ha perdido la cara. Normalmente, te meten atrás y no hemos vivido eso. Hemos tenido momentos para matarlos. Cuando tienes ventajas en la segunda parte, han sido capaces de mantenerse firmes. No llegan los goles cuando sufrimos, como contra el Valladolid. No hemos defendido bien el pasillo previo al centro lateral. Tenemos que ver todo eso bien. La globalidad es la personalidad. Hemos tenido la suerte de jugar de locales, fuera es más difícil de sostener. La Rosaleda te pone a pelear por lo que tengas que pelear".

Cinco goles

"Nos quedamos con el sabor de lo último, a los entrenadores nos gusta menos. No te lleva a irte en ese tramo final de pensar que podía haber acabado de otra forma. Somos justos ganadores, volvemos a dominar. El dominio es relativo, lo que cuenta es lo que ocurre en las áreas. El dominio nos ha llevado a tener el doble de finalizaciones. Esos cinco goles nos dan el partido".

Joaquín y Larrubia celebran un gol del Málaga CF. / Gregorio Marrero

Joaquín

"Joaquín no es de hoy. Ahora es más vistoso con asistencias y goles. Lleva muy buenas actuaciones. Creo que él, por sus características, convierte a nuestro equipo en algo camaleónico. Somos capaces de transitar, hacer mucho daño. Tener eso para dominar diferentes facetas nos lleva a vivir situaciones como esta".

Actuación arbitral

"Los penaltis son iguales. El suyo entendíamos que había falta a Murillo. Son acciones que van a revisarlas al VAR. Es algo que no ocurrió en San Sebastián. Si pones la herramienta, es para usarla. El árbitro se ha tomado su tiempo, lo ha hecho muy bien. Cuando eres capaz de ver las cosas y analizar todo, estás más lejos de equivocarte. Ya me hubiese gustado que hubiesen ido cinco veces en San Sebastián. Igual que no protestamos el penalti, el de Adrián también, penalti claro".

Objetivos

"Las barreras en el fútbol y en la vida están para quitarlas. Ni estaban hace tres meses ni ahora. Que el equipo disfrute. Lo que nos ilusiona es hacer un buen fútbol, disfrutar de los partidos. Pensamos en la dificultad de ganar fuera, el Cádiz tiene un impulso importante con Sergio, lleva a los equipos a correr más. A pensar en lo que vamos a poner fuera de casa".

Rafita

"Le haremos una exploración. Rafita tiene una pequeña molestia que le ha impedido seguir en el partido. Está con hielo, ojalá no tenga nada grave".

La Rosaleda

"Que la gente nos lleve en volandas es muy importante. Cualquier situación que nos exponga a que el fondo o la tribuna no puedan disfrutar este año, no pueden pagar 30.000 por tres. Es difícil controlarse, pero es importante porque queremos disfrutar juntos. Que no haya situaciones que podamos lamentar".

Aspiraciones

"La palabra candidato la compro, candidatos a ganar en Cádiz. Es lo que nos ha llevado hasta aquí, pensar en más cosas te lleva a despistarte".

Chupe

"Si tenemos fortuna es de contar con ese núcleo de jugadores. Tener a Chupe es un lujo donde sea. Es importante que sean capaces de vivir esto. Los jugadores le dan importancia a empezar. ¿Cambiaría Chupe jugar 60 y no marcar o entrar cuando estén cansados y terminar con los goles de ahora? Tienen que darle valor a poder participar. Si Chupe entra en el 60, va a vivir un partido de 40 minutos, casi una parte entera. Le tienen que dar valor a aportar. Está a un nivel sensacional. Es imposible vivir así si no tenemos jugadores como estos".

Niño en punta de titular

"No hemos pensado tanto en lo que puede venir, era en el rival, cómo atacar a la espalda. Chupe da un paso adelante en la presión. Tenían una dificultad importante para defender en los últimos 35 metros, poder atacar con gente que domine la espalda. Se hundían mucho, perseguían al hombre. Adri es capaz de contactar muy rápido con el balón, era la idea que teníamos. Todos van a ser importantes".

Dani Sánchez

"Dani tenía muchas ganas de competir. Viene de estar parado y no es fácil volver. Ojalá hubiese llegado con más entrenamientos. Siempre tienen la oportunidad de mostrar lo que son. Esa parte la tenemos. Ojalá que las semanas le dé oprtunidades de tener más minutos. Cada uno es uno y sus circunstancias".