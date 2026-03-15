El Málaga CF gana al Huesca en La Rosaleda en un final de locura (5-3)

Bien está lo que bien acaba, pero qué manera de sufrir. La alegría final lo tapa todo, aunque no estaría de más cerrar antes un partido que ya tienes en el bolsillo y no se te debe complicar. Volvió a ganar el Málaga CF, y eso es lo más importante, tras el último empate en casa. Fue un final de locura. Un encuentro que marchaba 3-1 y que parecía decidido en el minuto 88 y que terminó con 5-3 en el marcador. Se empeñó el equipo de Funes en complicarse la vida y lo tuvo que resolver en el descuento. Tres goles en el añadido. 4-2, 4-3, 5-3... Un delirio con final feliz en este manicomio llamado La Rosaleda.

Málaga CF - SD Huesca, en imágenes / Gregorio Marrero

El equipo de Funes dominó los primeros minutos y embotelló a su rival en su campo propio. Tampoco parecía importarte demasiado al Huesca esperar atrás y buscar el fallo del Málaga para salir a la contra. La primera del partido fue para Joaquín. Diagonal hacia dentro y disparo desde la frontal del área que hizo estirarse a Dani Jiménez para repeler. El acercamiento de los del Alto Aragón fue a los 10 minutos de encuentro. Casi la primera vez que pasaron de medio campo estuvieron a punto de hacer el 0-1. El exmalaguista Portillo, con todo a favor, la mandó alta llegando desde atrás.

0-1 y a remar

Malos minutos del Málaga. Impreciso y dando muchas facilidades al Huesca para hacer daño en transiciones. Otra muy clara para los de Jon Pérez Bolo. De nuevo desequilibró Laquintana por la banda de Rafita y dejó un balón perfecto en el corazón del área que no supo definir Cantero. La echó, por mucho, cuando el gol parecía cantado. Y otra más para los visitantes justo después. Ahora fue Escobar el que no pudo aprovechar una entrega muy mala de Izan Merino hacia portería propia. Le achicó bien Alfonso Herrero y pudo desviar el tiro.

Tanto va el cántaro a la fuente... que se rompió del lado aragonés. En otra jugada donde la defensa blanquiazul no estuvo certera llegó el 0-1. No acertaron los blanquiazules a despejar y Piña se anticipó a Murillo, que le golpeó en la pierna. Penalti pitado por Gorka Etayo. Lo transformó Óscar Sielva engañando a Alfonso Herrero.

Remontada exprés

Le tocaba reaccionar al Málaga CF. Hacía tiempo que los blanquiazules no se veían por detrás en casa. Había que demostrar carácter. Y en 15 minutos, desde que se adelantó el Huesca hasta el descanso, los de Funes le dieron la vuelta al resultado. El empate fue de David Larrubia. Otra vez el ‘10’ al rescate. Montero cortó de cabeza, el balón llegó a Joaquín y el extremo puso un buen balón al segundo palo para que Larrubia la enganchase a la primera y batiera a Dani Jiménez. Y todavía antes del descanso hubo tiempo para el 2-1. Adrián Niño provocó otro penalti en una acción muy similar a la del área contraria. El trencilla del choque no lo señaló en directo, pero le avisaron desde el VAR para que fuese al monitor a revisar la acción. Era muy claro. Niño lo forzó y él mismo lo transformó.

Sin movimientos en ningún bando para el inicio del segundo tiempo. No tardó Bolo en cambiar la primera pieza. El amonestado Agbekpornu se marchó para dejar su lugar a Seoane. A punto de golpear el Málaga a los 54 minutos. Contra letal tras una pared entre Joaquín y Niño y el malagueño la mandó.

Perdonó una Joaquín, pero no la segunda. Otra gran jugada de un Málaga ahora desatado y liberado acabó en el 3-1. Rompió Puga por la derecha, Izan asistió y Joaquín definió, esta vez al palo corto, para poner más tierra de por medio.

Más dominio ahora del Málaga, espoleado por ese tercer gol. Se cortó el ritmo por problemas físicos de Rafita tras sufrir una falta. Pudo volver al partido. Más cambios. Se marchó Portillo, ovacionado por La Rosaleda. ´También aplausos para Adrián Niño, sustituido por Chupe a los 69 minutos. Y nada más salir la tuvo el ‘9’ blanquiazul. Se la jugó en solitario y Jiménez le hizo una gran parada para evitar el cuarto.

Doble cambio de Funes a 20 minutos del final. Dani Sánchez regresó, tras lesión, por Rafita y minutos también para Dorrio, en lugar de Joaquín. El Málaga quiso ponerle calma al choque para terminar de cerrarlo, aunque no desaprovechaba ninguna ocasión de llegar a portería rival. El partido no estaba todavía definido, viendo los precedentes, y el Huesca apretó con varias acciones a balón parado bien sacadas por Sielva. Pasó algún que otro apuro que pudo solventar el Málaga.

Final de infarto

Última ventana de cambios en el 86. Gabilondo y Rafa Rodríguez por Puga y Dotor. Y se volvió a complicar el partido el Málaga cuando ya lo tenía en la mano. Tenía todavía mucho contar el choque. Recortó distancias en el 88 el Huesca con suspense, tras una larga revisión de VAR. Gol de Pulido

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Otro descuento más a sufrir. El más loco de los últimos tiempos. Marcó el 4-2 Chupe con una bonita definición. Parecía la sentencia, pero quedaba más. Casi sin tiempo para celebrar, de nuevo se metió el Huesca en el partido en un córner. Gol de Carrillo en el 95. Y todavía quedaban varios minutos de añadido por delante. Se volvió a acercar el Huesca, muchos nervios, la sacó como pudo la zaga blanquiazul y a la contra, ahora sí, ya mató el partido el Málaga. Otro de Chupe, tras regatear al portero. 5-3 y los puntos se quedan en casa en un final de locura.