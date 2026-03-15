Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente al Huesca

El Málaga CF vuelve a sonreír en La Rosaleda. Tuvo que sufrir hasta el final cuando parecía que el partido estaba ya amarrado, pero los puntos se quedaron en casa. Los de Funes ganaron por 5-3 al Huesca en un choque en el que hubo hasta tres goles en el tiempo de añadido. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (6) Tuvo buenas intervenciones, sobre una clave en el tramo final. Sin culpa en los goles.

Puga (7) Aporta mucho al equipo por banda en ataque. Abre muchos espacios para Larrubia. Retorno a buen nivel.

Murillo (5) Cometió un penalti evitable. Vio la amarilla y tuvo que medirse mucho el resto del partido.

Javi Montero (5) Clave en el 1-1. Después, falló en el 3-2 que metió en el partido al rival. Irregular.

Rafita (5) Se tuvo que marchar con problemas físicos en el tramo final. Demasiado acelerado. Sufrió en defensa en los primeros minutos.

Izan Merino (7) Tuvo un error en el pase al principio, pero luego creció y se hizo con el centro del campo. Despliegue físico.

Dotor (6) Le faltó acertar en los metros finales. Se movió bien y lo dio todo hasta ser sustituido.

Dani Lorenzo (5) Más intermitente que otros días. Le costó encontrar espacios. Ha tenido días mejores.

David Larrubia (9) Marcó el 1-1 y dio el pase del 5-3 que cerró el partido. No para de generar cada que tiene el balón. Se acaban los adjetivos.

Joaquín (8) El mejor Joaquín de la temporada. Rápido y vertical, y encima acertado de cara a puerta. Metió uno y dio un palo.

Niño (7) Provocó el penalti y el mismo lo transformó para hacer el 1-1. Le está costando conectar con los compañeros.

Suplentes

Chupe (10) No se puede hacer más saliendo desde el banquillo. Doblete en el descuento para certificar el triunfo.

Dorrio (6) Participativo. Veloz.

Dani Sánchez (5) De vuelta tras la lesión.

Gabilondo (6) Entró en el 86 y dejó una buena jugada en ataque.