Funes y el Málaga CF: una renovación tranquila e inmediata

El Málaga CF tiene en su banquillo a uno de los hombres de moda de esta temporada en LaLiga Hypermotion: Juanfran Funes. Firmó hasta final de curso cuando llegó para sustituir a Sergio Pellicer y su impresionante rendimiento ha provocado que esa renovación vaya a llegar más pronto que tarde, sin demasiados problemas, como aseguró el de Loja en rueda de prensa tras ganar al Huesca 5-3.

"Yo creo que estamos tranquilos. Lo he dicho semanas atrás, tengo mucha confianza en José María, Kike y Loren. Antes de que hablaran conmigo ya manifesté tranquilidad, imagínate después de que hayan hablado conmigo. Ni siquiera tengo representante. Como tengo muchas ganas de quedarme, no hay dificultades siempre y cuando el Málaga quiera, que ya me ha manifestado que quiere. Quiero seguir en el Málaga", sentenció.

Presente y futuro

A expensas de lo que haga la UD Las Palmas frente al Albacete, el equipo blanquiazul es cuarto, está a un punto de los puestos de ascenso directo y le saca cuatro ya al séptimo -en realidad son cinco porque le tiene ganado el average al Burgos-. Además, es el conjunto de Segunda División en 2026 y el que se ha asentado en puestos de play off después de iniciar la jornada 15 en descenso.

Esta renovación es también con vistas al futuro, sea donde sea: "Se está haciendo algo muy bonito, no de ahora, de tiempo atrás. Poder disfrutar de eso para mí es una gran alegría. Ya veremos en las próximas semanas cuando se termine de concretar todo. Muy satisfecho por cómo se están sucediendo los acontecimientos, sobre todo porque el club tiene un plan, una idea y una apuesta clara de lo que quiere. Afortunadamente para mí, soy parte de ese plan".

¿Con Loren?

Habrá que ver si en ese plan entra Loren Juarros en la dirección deportiva, que también acaba contrato este mes de junio, pero todo indica que será Funes quien dirija al Málaga CF las próximas temporadas. Apenas queda cerrar unos detalles y que el acuerdo se haga realidad antes de que el futuro más inmediato pase por cerrar la clasificación en lo más alto posible.