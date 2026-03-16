Clasificación
El Málaga CF se queda cuarto tras la derrota de la UD Las Palmas
El equipo canario perdió 2-1 contra el Albacete, dejándole tres puntos por debajo del conjunto blanquiazul
Segunda División cerró este lunes su jornada 30 con el Albacete-UD Las Palmas. El encuentro se siguió con especial atención desde el Málaga CF porque tenía incidencia en la parte alta de la clasificación y las noticias no han podido ser mejores para el equipo blanquiazul tras la derrota del conjunto canario.
Clasificación
El Racing de Santander continúa líder con 59 puntos, siete más que su más inmediato perseguidor: el Deportivo de La Coruña (52). A partir de ahí, Almería y Málaga CF se han quedado con 52 y 51, respectivamente, mientras que el Castellón (49) y Las Palmas (48) cierran los puestos de play off. El siguiente ya es el Burgos con 47 tantos.
El equipo amarillo lo tuvo en su mano durante 90 minutos. Marcó Miyashiro en el minuto 6. Se las prometía felices el equipo hasta el descuento final. Jefté materializó un penalti en el minuto 95, mientras que Obeng culminó la remontada Jornada 31 del Albacete en el 101.
Jornada 31
La próxima jornada dejará partidos importantes en la zona de arriba. Uno de ellos es el propio Cádiz-Málaga CF. El equipo blanquiazul se enfrenta a la nueva versión del conjunto gaditano después de que Sergio González volviera al banquillo con una victoria. También está el Deportivo de La Coruña-Real Zaragoza: los gallegos están en ascenso directo y los maños suman dos victorias seguidas con David Navarro como entrenador.
También jugarán Huesca-Almería, Leganés-Ceuta, Racing de Santander-Albacete, FC Andorra-Eibar, Burgos-Córdoba, Real Sociedad B-Granada, Mirandés-Real Valladolid, UD Las Palmas-Real Sporting y CD Castellón-Cultural Leonesa.
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