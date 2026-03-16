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El Málaga CF pasará el Sábado Santo en Riazor

El equipo blanquiazul arrancará su particular camino de pasión contra el Deportivo de La Coruña en tierras gallegas

El Málaga CF volverá a Riazor el 4 de abril.

El Málaga CF volverá a Riazor el 4 de abril. / LaLiga

Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

LaLiga anunció este lunes las fechas y los horarios de los partidos correspondientes a la jornada 34 de Segunda División. Encuentros que coinciden con el final de la Semana Santa y que van a suponer el particular inicio del 'camino de pasión' que va a recorrer el Málaga CF desde ese duelo.

Punto de partida

Los de Juanfran Funes seguirán con su viaje lejos de La Rosaleda. Después de jugar el día 1 -Miércoles Santo- en Andorra, el día 4 -Sábado Santo- lo pasarán también lejos de Málaga CF, en Riazor. El equipo blanquiazul se enfrentará, a partir de las 18.30 horas, al Deportivo de La Coruña en la primera de las muchas batallas directas que tiene por los puestos de ascenso directo y el play off.

Será la vuelta de los internacionales que se marchen con España sub-21 después de perderse los encuentros frente al Leganés y el FC Andorra. Y, por si fuera poco, el punto de partida de lo que estará por venir: Dépor, UD Las Palmas, UD Almería y CD Castellón, todo seguido en abril.

Próximos partidos

Jornada 31. Cádiz - MÁLAGA CF. Sábado 21 de marzo, 18.30 horas.

Jornada 32. MÁLAGA CF - Leganés. Sábado 28 de marzo, 18.30 horas.

Jornada 33. FC Andorra - MÁLAGA CF. Miércoles 1 de abril, 19.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Jornada 34. Deportivo de La Coruña - MÁLAGA CF. Sábado 4 de abril, 18.30 horas.

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