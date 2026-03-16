Horario
El Málaga CF pasará el Sábado Santo en Riazor
El equipo blanquiazul arrancará su particular camino de pasión contra el Deportivo de La Coruña en tierras gallegas
LaLiga anunció este lunes las fechas y los horarios de los partidos correspondientes a la jornada 34 de Segunda División. Encuentros que coinciden con el final de la Semana Santa y que van a suponer el particular inicio del 'camino de pasión' que va a recorrer el Málaga CF desde ese duelo.
Punto de partida
Los de Juanfran Funes seguirán con su viaje lejos de La Rosaleda. Después de jugar el día 1 -Miércoles Santo- en Andorra, el día 4 -Sábado Santo- lo pasarán también lejos de Málaga CF, en Riazor. El equipo blanquiazul se enfrentará, a partir de las 18.30 horas, al Deportivo de La Coruña en la primera de las muchas batallas directas que tiene por los puestos de ascenso directo y el play off.
Será la vuelta de los internacionales que se marchen con España sub-21 después de perderse los encuentros frente al Leganés y el FC Andorra. Y, por si fuera poco, el punto de partida de lo que estará por venir: Dépor, UD Las Palmas, UD Almería y CD Castellón, todo seguido en abril.
Próximos partidos
Jornada 31. Cádiz - MÁLAGA CF. Sábado 21 de marzo, 18.30 horas.
Jornada 32. MÁLAGA CF - Leganés. Sábado 28 de marzo, 18.30 horas.
Jornada 33. FC Andorra - MÁLAGA CF. Miércoles 1 de abril, 19.00 horas.
Jornada 34. Deportivo de La Coruña - MÁLAGA CF. Sábado 4 de abril, 18.30 horas.
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