La Rosaleda celebró cinco goles del Málaga CF casi 13 años después

El Málaga CF y La Rosaleda vivieron este domingo un hito en su historia. En realidad, esta temporada está escribiendo nuevos sueños o reviviendo algunos que la afición había guardado con desilusión al fondo del cajón. Y es que este equipo, liderado por malagueños y canteranos de La Academia, está dejando una huella imborrable. Este domingo, contra el Huesca, volvió a marcar cinco goles en Martiricos, algo que no lograba hacer desde hace la friolera cifra de 13 años.

Otro hito del Málaga de Funes

Es la nueva realidad que ha traído Juanfran Funes y una plantilla que quiere dejar su impronta en el legado del club. Va camino de escribir nuevos registros en cuanto a número de goles, vuelve a ser el mejor local de la categoría, apunta a récord de victorias en casa... Muchos datos que pretenden reescribir los malagueños y a los que se sumaron este domingo.

Casi 13 años hacía que el equipo no conseguía hacer cinco goles en La Rosaleda. Como aquel día, también remontando un tanto rival. Sielva adelantó al Huesca desde el punto de penalti y, desde ahí, el vendaval blanquiazul. Igualó Larrubia, marcó Adrián Niño desde la pena máxima, marcó a su ex Joaquín Muñoz y cerró con un doblete Chupe en el descuento, clave para dinamitar los varios intentos de remontada del conjunto del Alto Aragón.

De Schuster a Funes

Para recordar cuál fue la última vez que el Málaga CF marcó cinco goles en La Rosaleda hay que remontarse a la temporada 2013/14, entonces con Bernd Schuster en el banquillo blanquiazul. Fue un 15 de septiembre de 2013 en Primera División, cuando el Rayo Vallecano visitó el estadio de Martiricos. Willy Caballero; Jesús Gámez, Sergio Sánchez, Angeleri, Antunes; Darder, Pedro Morales, Eliseu, Tissone, Portillo; y El Hamdaoui formaban el once inicial de aquel día.

Era una temporada de transición con una plantilla casi completamente nueva, la del adiós a la etapa histórica de Manuel Pellegrini y la posterior al sueño de la Champions. Pues ese día, se reunieron los astros en La Rosaleda para celebrar cinco goles locales: un hat-trick de El Hamdaoui, uno de Portillo -casualmente, vestía la camiseta rival en el encuentro de este domingo- y otro de Eliseu.

Un año y medio antes, también marcó el Málaga CF cinco goles ante su afición. Esta vez, repleto de galácticos, en la temporada 2011/12, el 25 de febrero de 2012. Tuvo al Real Zaragoza como víctima en un momento clave en el que los de Pellegrini buscaban la clasificación a la Champions. Carlos Reina adelantó al conjunto maño hasta que el uruguayo Sebastián Fernández, un gol en propia del central aragonés Paulo da Silva, Demichelis, Isco y Rondón pusieron el definitivo 5-1.

Isco fue goleador en el 5-1 de la temporada 2011/12 contra el Zaragoza. / Arciniega

Sexta vez que ocurre

Es una cuestión tan inusual en la historia que, simplemente, es la sexta vez que ocurre. Al margen de las tres ya comentadas, se vivieron otras tres más: 5-1 frente al Barcelona y 5-2 contra el Espanyol en la temporada 2003/04 con Juande Ramos; y 5-0 ante el Betis en el curso 2005/06, entonces con Tapia en el banquillo el año del descenso a Segunda División.

Habrá que ver cuánto tiene que volver a pasar para vivir un partido de similares características. Al ritmo que va el Málaga CF de Funes, parece decidido a repetirlo alguna vez más. Camino a ritmo de récord blanquiazul en lo que se refiere al gol y esa es su seña de identidad en una temporada en la que cualquier puerta está abierta.