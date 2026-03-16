La Rosaleda pone fin a la etapa de Jon Pérez Bolo en el Huesca

Nuevo cambio de entrenador en LaLiga Hypermotion y, esta vez, con La Rosaleda como punto y final definitivo. El Huesca anunció este lunes el cese de Jon Pérez Bolo como entrenador del banquillo del Alto Aragón después de sumar contra el Málaga CF una nueva derrota (5-3) que ha acabado siendo determinante en su futuro. Pese a sentirse con fuerzas para reconducir la situación, la decisión es firme.

La victoria del Málaga CF contra el Huesca ha sido definitiva. / Gregorio Marrero

Cese tras La Rosaleda

El equipo aragonés está en puestos de descenso, con solo 31 puntos y a tres de la permanencia que ahora mismo marca el Leganés. Bolo llegaba a Martiricos con su futuro en el aire y, pese a colocar el 0-1 contra los de Juanfran Funes y ponerles en aprietos en varias ocasiones, la directiva ha tomado la decisión de tomar un nuevo rumbo en el banquillo. El Huesca sumaba solo dos victorias en los últimos 12 partidos.

Lo cierto es que Bolo ya era el segundo entrenador que dirigió al Huesca esta misma temporada. El curso empezó con Sergio Guilló a los mandos, pero una mala dinámica acabó con su puesto el pasado mes de noviembre. Ahora, en marzo, el club debe buscar al que será el tercer técnico para intentar buscar la permanencia desde la jornada 31 de Segunda División. El Real Zaragoza, con su tercer entrenador, suma por el momento dos victorias y la ilusión de la salvación.

Comunicado del Huesca

"La Sociedad Deportiva Huesca ha acordado en el día de hoy la rescisión del contrato de Jon Pérez Bolo y su cuerpo técnico al frente del primer equipo.

El club asume esta decisión como un paso necesario para relanzar la situación deportiva del equipo tras los últimos meses de competición.

Desde la SD Huesca queremos expresar nuestro agradecimiento a Jon Pérez Bolo y a Mere Hermoso por la dedicación y el profesionalismo mostrado durante su etapa en el club, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales".