Afición
El Cádiz busca frenar un desplazamiento masivo de la afición del Málaga CF como en Granada
El club gaditano advierte sobre la reventa de abonos y limita el acceso visitante ante un partido declarado de alto riesgo
Álvaro Borrego
El Cádiz CF ha mandado un serio aviso a sus abonados de cara al partido de este fin de semana frente al Málaga CF (sábado, 18.30 horas). A través de un breve comunicado en redes sociales, el club ha querido recordar que la reventa de abonos es ilegal y que se adoptarán medidas para evitar situaciones que puedan comprometer la seguridad del encuentro.
El precedente de Granada
El club gaditano busca evitar que se repitan imágenes como las vividas recientemente en estadios como El Arcángel o Los Cármenes. En el duelo entre Granada y Málaga del pasado 28 de febrero, la presencia de aficionados malaguistas fue muy elevada, llegando a ocupar varias zonas del estadio pese a los esfuerzos del club local por priorizar a su propia afición con ofertas en la compra de localidades.
La situación generó polémica y evidenció el problema de la reventa de entradas. Incluso el técnico del Granada, Pacheta, reconoció tras el encuentro la notable presencia de seguidores blanquiazules, muy superior a la esperada. Un escenario que el Cádiz pretende evitar a toda costa en su estadio.
Partido de alto riesgo
El partido ha sido catalogado como de alto riesgo, lo que implica una ampliación de medidas de control. Entre ellas, la limitación de entradas para la afición visitante, con solo 380 localidades asignadas al Málaga en la zona correspondiente a los aficionados visitantes. Aun así, se espera la llegada de varios centenares más de seguidores malaguistas a Cádiz aparte de los que van a la grada visitante, lo que mantiene en alerta al club y a las distintas autoridades.
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