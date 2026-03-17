Elogios nacionales deportivos y económicos para el Málaga CF

El Málaga CF es uno de los equipos de moda en el fútbol español. Dos años después de estar en Primera Federación, es un candidato formal a pelear por el ascenso a Primera División y el mundo del deporte se deshace en elogios ahora mismo al club de Martiricos. Es su trayectoria deportiva la que centra todas las miradas, pero también llama la atención en el ámbito económico en algunos medios especializados a nivel nacional.

Seis años de administración judicial

Hay que partir de la base de que el Málaga CF pasará a la historia del fútbol. Estando intervenido judicialmente desde hace seis años, resistió a una temporada con limitaciones de fichas profesionales por durísimos problemas económicos, asumió un ERE deportivo, descendió a Primera Federación, subió a la temporada siguiente, aseguró la permanencia y ahora es un candidato de pleno derecho a subir a Primera División. La pregunta que se hacen los aficionados es ¿qué pasaría si el Málaga fuese un club de fútbol normal, con una propiedad seria y con mayor capacidad de inversión...?.

El sueño deportivo

Son muchas las razones por las que la entidad de Martiricos está en boca de todos en estos momentos. Aquel ‘Euromálaga’ y su final más cruel, en el fondo y en la forma, queda como uno de los capítulos más especiales en el deporte español. El presente no es para menos. Evidentemente, en otra escala, pero la realidad de este equipo es que en noviembre estaba en puestos de descenso y ahora, en marzo, está a solo un punto del ascenso directo a Primera División.

Además, lo está haciendo con gente de La Academia. Futbolistas a los que el Málaga CF ha cuidado en sus años de formación y que han ido creciendo, a distintas velocidades, pero que han llegado a ser el pilar más importante de un equipo y una afición que vuelven a soñar con el regreso a la elite: Larrubia, Chupe, Dani Lorenzo, Izan Merino, Murillo, Aarón Ochoa, Rafita, Ramón, Dani Sánchez, Rafa Rodríguez, Recio... La friolera cifra de 13 canteranos.

Todos ellos, además de veteranos imprescindibles, son los protagonistas de un año de ilusión y de ciertos récords. Ningún equipo de Segunda División ha sumado más puntos (36) que el Málaga CF desde la llegada de Funes al banquillo blanquiazul en la jornada 15. Tampoco nadie ha marcado más goles (33) ni suma más como local, estando invicto en La Rosaleda desde el pasado mes de septiembre, cuando perdió, precisamente, contra el Cádiz, su próximo rival, por 0-1.

Importancia en lo económico

Si nos centramos en lo económico, varios medios prestigiosos nacionales también han puesto el foco en el aspecto financiero. No es baladí que, siendo la situación que es, el Málaga CF partiera desde el inicio de la temporada como el quinto límite salarial más alto de LaLiga Hypermotion, bajando a la sexta posición tras el mercado de invierno: 11,7 millones de euros. Además, el saneamiento de las cuentas o la realidad de proyectos fundamentales para el mantenimiento de la cantera como la ciudad deportiva son otros avales del buen momento del club en lo que no es estrictamente deportivo.

Página del reportaje escrito por elEconomista.es sobre el Málaga CF. / elEconomista.es

El medio elEconomista.es, líder de audiencia de la prensa económica, alaba la figura de José María Muñoz en un artículo que titula «El administrador judicial rescata al Málaga: de la quiebra a la gloria», publicado hace algunas semanas. Más reciente es otra información aparecida en Palco23 en el que se habla del «milagro financiero del Málaga CF».

Dos ejemplos claros de cómo se mira con admiración desde fuera de Málaga el momento actual de uno de los clubes de moda del fútbol español a estas alturas de la temporada liguera 2025/2026.