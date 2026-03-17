El Málaga CF 25/26 ya iguala en puntos al equipo 18/19 que jugó el play off

Ya se han completado 30 de las 42 jornadas de Segunda División y, con 51 puntos logrados a estas alturas, el Málaga CF es indudablemente un equipo candidato al ascenso. Queda parte del camino por recorrer, quizás lo más duro, pero este equipo ya puede presumir de igualar los números de la plantilla blanquiazul que disputó en la temporada 2018/19 el play off de ascenso a Segunda División.

Clasificación

51 puntos al término de la jornada 30. El de ahora es cuarto a solo un punto del segundo puesto que da lugar al ascenso directo, mientras que el de Muñiz, aún en el banquillo, era quinto a seis puntos de ese lugar de privilegio. Tanto el Racing ahora como el Granada entonces eran líderes muy destacados (59 y 60 puntos, respectivamente). La diferencia es ese escalón que hay entre el segundo y todo lo que viene por detrás.

Victorias y goles

Esa es una diferencia clasificatoria. También hay algunos importantes en lo que se refiere a los datos registrados a estas alturas de competición. El de Funes, cuyo rendimiento general también viene marcado por la etapa de Pellicer, ha tenido más picos en los extremos: 15 victorias, seis empates y nueve derrotas. En cambio, aún con Muñiz en el banquillo, la plantilla 18/19 consiguió 14 victorias, nueve empates y siete derrotas.

Chupe es el pichichi blanquiazul con 14 goles. / Gregorio Marrero

El reparto de goles también muestra notables diferencias, aunque es extrapolable a todos los equipos de fútbol. El Málaga CF que volvía a Segunda dejó 31 goles por los 22 que encajó. El del presente tiene una nueva seña de identidad que le hace ir sin miedo y con el riesgo por bandera: 49 tantos marcados -la tercera mejor cifra de la categoría- y 37 recibidos.

Caminos diferentes

El camino a recorrer parece diferente. En este punto del calendario empezaba el final de Muñiz, destituido en la jornada 34 después de una racha negativa, pese a seguir teniendo el ascenso a seis puntos, aunque también es cierto que el séptimo lugar estaba a solo uno.

Juan Ramón López Muñiz fue cesado del Málaga CF 18/19 en la jornada 34. / Málaga CF

Fue entonces cuando cogió Víctor Sánchez del Amo el equipo y culminó la temporada regular con 71 puntos, cinco victorias consecutivas y un tercer puesto que dejó un sabor amargo por el final de la historia con aquella eliminatoria de semifinales de play off contra el Deportivo de La Coruña. El equipo gallego se llevó el cruce con un resultado global de 2-5, aunque fue el Mallorca el que acabó subiendo.

Al equipo de Funes le queda por delante un camino de infarto. Leganés, Las Palmas, Castellón, Sporting de Gijón y Racing de Santander en La Rosaleda, mientras que será el Málaga CF quien visite al Cádiz, Andorra, Deportivo de La Coruña, Almería, Eibar, Ceuta y Real Zaragoza en la última jornada de la temporada regular.

Hasta entonces, queda mucha tela que cortar. El calendario pone este sábado al equipo dirigido por Sergio González en el camino del Málaga CF en el primero de los 12 partidos que quedan por disputar hasta final de la tempora regular.