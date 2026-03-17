Rafita echa el freno por unas molestias en la rodilla

El Málaga CF volvió este martes a los entrenamientos después de un día de descanso y lo hizo con un nombre propio: Rafita. El lateral no pudo acabar el partido contra el Huesca por unos problemas en la rodilla. Todos los focos apuntaban a su figura en el regreso al trabajo y, por lo pronto, Funes puede respirar, aunque no será de la partida desde el inicio de la semana.

Rafita

Las pruebas médicas han descartado una lesión importante. Se ha quedado en unas simples molestias, pero no pudo entrenar con el resto de sus compañeros. Se mantuvo al margen y la evolución marcará su vuelta al grupo, así como su disponibilidad para el partido contra el Cádiz de este sábado (18.30 horas).

También es una noticia importante para España sub-21 porque era uno de los grandes candidatos a acudir a la próxima ventana internacional de cara al Europeo de 2027. El seleccionador David Gordo ofrece la lista este mismo viernes y habrá que ver si esa rodilla le permite viajar con 'La Rojita' -y perderse los encuentros frente al Leganés y el Andorra- o quedarse finalmente en Málaga.

Inicio de la semana

A partir de ahí, no hubo mayores novedades. Los lesionados Einar, Lusimi y Pastor -sin ficha- siguieron con sus respectivas recuperaciones. El resto del equipo empezó a preparar el partido contra el 'nuevo' Cádiz de Sergio González, invicto en su estreno después de ganar 0-2 al Mirandés.

El Málaga CF volverá este miércoles al trabajo, a partir de las 10.30 horas, en una semana de gran actividad en Martiricos. A la Gala "Siempre Fuerte", con declaraciones de Alfonso Herrero, se suma el jueves la presentación de la equipación retro que vestirá el equipo frente a Las Palmas. El evento será en Madrid y se podrán conocer los nuevos diseños a partir de las 21.00 horas.