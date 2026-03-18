Alfonso Herrero: "Es una buena situación que Loren y Funes sigan"

Alfonso Herrero fue uno de los representantes de la plantilla del Málaga CF en la Gala 'Siempre Fuerte'. Allí compareció ante los medios el capitán blanquiazul y se mostró muy contundente sobre uno de los grandes puntos de actualidad: "Es una buena situación que Loren y Funes sigan".

Balance

"Estamos bien. Sabemos que estamos dando ilusión a la gente. Lo notamos, nos lo transmite la gente, pero pies en la tierra y partido a partido. Nada más que pensar en el partido de este fin de semana".

Trabajo de la semana

"Están siendo entrenamientos muy intensos. Tenemos muchos jugadores disponibles. Es una muy buena noticia que cada vez seamos más jugadores y más gente dispuesta a poder dar ese plus al equipo. Contentos y con ilusión del fin de semana".

Reto personal

"Excepto un año de los que estuve en el Oviedo que sí que intentamos meternos ahí arriba. Muy contentos porque sabemos que lo que se está consiguiendo es difícil. Sabemos de la dificultad de lo que nos viene ahora, la dificultad de cada partido. Ahora llega el tramo más importante de la temporada con los últimos 12 partidos, van a ser muy importantes. Tenemos que mantener la calma y la tranquilidad para afrontar los partidos, seguir haciendo lo que estamos haciendo un plan y una idea. Si nos ceñimos a ese plan, las cosas seguirán saliendo bien".

Imagen del entrenamiento del Málaga CF de este miércoles. / Málaga CF

Visita al Cádiz

"Un partido muy bonito. Es uno de los estadios que más me gustan de la Segunda División. Seguro que hay un ambiente muy bonito, muy especial. Mucha gente va a viajar desde Málaga, nos van a apoyar desde allí. Hacernos fuertes allí e ir a por los tres puntos".

Balón parado

"Últimamente hemos recibido más goles a balón parado. Es una de las cosas que tenemos que mejorar. A nivel personal, te firmo ahora mismo recibir tres goles por partido y ganar. Prefiero que los chicos que están jugando y metiendo goles sean los que acaparen la atención. Sabemos que algunos de los goles que hemos recibido son evitables. Tenemos que dar un paso más ahí. Con toda la tranquilidad y sabiendo que estamos haciendo bien las cosas".

12 jornadas

"Pongo la mente fría, todavía queda mucho. Tenemos que tener calma y paciencia. Hay que afrontar cada partido sin mirar la clasificación. Todos sabemos dónde estamos, lo miramos, pero no tiene que ser un condicionante para antes de los partidos. Todo lo que sea pensar en cosas que no sean cada fin de semana, es restar".

Virus FIFA

"Es un condicionante que tenemos, pero tenemos a muchos jugadores disponibles, muchos jugadores que están rindiendo a muy buen nivel tanto en los entrenamientos como cuando el míster los pone sobre el verde y que lo demuestran en el día a día en los entrenamientos. Creo que cualquiera del equipo está disponible y más que preparado para afrontar una titularidad. En ese sentido estoy muy tranquilo. Obviamente, tocará hacer ciertos cambios por esta situación".

Izan Merino es uno de los candidatos a jugar con España sub-21. / RFEF

Renovaciones de Loren y Funes

"Me gustaría que siguieran tanto Loren Juarros como Funes. Sería dar continuidad a esto tan bonito que estamos haciendo ahora. Todas esas piedras que se han ido poniendo durante todo este camino y las bases están puestas por Loren y afianzadas con el míster. Nosotros estamos a una, el vestuario está muy unido como siempre. Es una buena situación que sigan adelante".

Estabilidad del club

"Nosotros lo que tenemos que hacer es jugar en el verde. Más allá de las conversaciones que podamos tener con ellos, el día a día es muy bueno con Loren Juarros, con Kike Pérez, con José María. Nosotros, realmente, lo que hacemos es entrenar, nos ceñimos a eso. Lo que yo pienso es que cuanto mejor lo hagamos nosotros en el verde, más tranquilo está todo alrededor. El fútbol es un deporte en el que los resultados en el verde llevan a que un club esté o no esté estable. La estabilidad que tiene el club tiene que continuarse. Ganando partidos todo se tranquiliza y todo está bien. La gente se tranquiliza".