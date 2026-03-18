Chupe y Larrubia, la dupla más goleadora de Segunda División en 2026

El Málaga CF vive un estado de gracia absoluto en esta temporada 2025/26. Son muchos factores los que colocan al equipo blanquiazul en esa cuarta posición, a solo un punto del ascenso directo, pero hay uno que explica y determina el rumbo en este 2026: Chupe y Larrubia forman la dupla más goleadora de toda Segunda División en este año natural, ya con 11 partidos disputados.

Ese es el momento de forma que atraviesan el cordobés y el malagueño. En global, suman 14 y nueve goles, respectivamente, pero desde la jornada 20 han dado un paso adelante fundamental. El '9' ha convertido un total de ocho goles por los siete del '10'. Estos 15 tantos suponen la mayor cifra de cualquier dupla goleadora en LaLiga Hypermotion convirtiendo al Málaga CF, además, en el equipo más goleador en este 2026 con 23 dianas.

Una dupla de oro

El Racing de Santander cuenta con Andrés Martín como 'killer' destacado con ocho tantos en este tramo. Sin embargo, para encontrar al siguiente hay que bajar hasta los dos goles, entre los que hay varios candidatos como Íñigo Vicente, Manex Lozano o Guliashvili. La dupla del Almería, formada por Sergio Arribas y Leo Baptistao, suma 11, los mismos que Gorka Carrera y Job Ochieng en la Real Sociedad B o Juan Otero y Jonathan Dubasin en el Real Sporting.

En lo que se refiere a otros rivales directos del play off, en el Castellón está más repartido el gol. Suman 19 en 2026, pero su mejor dúo tiene siete por medio de Álex Calatrava y Ousmane Camara. Otro caso es el de Las Palmas, mucho más inestable de cara a puerta pese a los 16 tantos. La combinación Jesé y Manu Fuster o Miyashiro también acumula siete por los cinco de Yeremay y Diego Villares o Bil Nsongo en el Deportivo de La Coruña.

Chupe es el tercer máximo goleador de Segunda División. / Gregorio Marrero

Rendimiento individual

En realidad, no es un dato que se quede simplemente en lo que están protagonizando como dupla, también a nivel individual. No hay un solo futbolista que haya marcado más que Chupe en 2026. Solo le igualan esos ocho goles Andrés Martín. Junto a Sergio Arribas -pichichi de la categoría-, es el único futbolista que le supera en la carrera por ser el máximo ariete de LaLiga Hypermotion.

No se quedan atrás los siete goles de Larrubia. El despertar más goleador del futbolista de La Luz está al nivel en este tramo de la temporada de Arribas y Otero. Y la cuenta acaba ahí. Esa es la importancia que ha adquirido el '10' en términos cuantitativos, porque en los cualitativos ya estaba en el escalón más alto, en una temporada que le está dando el rédito a todo el trabajo de pretemporada para mejorar su acierto de cara a puerta.

Larrubia celebra su gol ante el Huesca en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

Más goles que la mitad de los equipos

Hay otro dato que realza aún más lo que están consiguiendo los dos 'killers' del Málaga CF. Chupe y Larrubia suman más goles en estas 11 jornadas de 2026 que Deportivo de La Coruña (14), Granada (14), Leganés (14), Eibar (11), Cádiz (11), Huesca (11), Albacete (10), Real Zaragoza (10), Mirandés (9), Burgos (8) y Cultural Leonesa (8). La mitad de LaLiga Hypermotion. De hecho, estos dos últimos han conseguido los mismos tantos en este tramo que Chupe en solitario.

Es la realidad que vive el conjunto blanquiazul de la mano de Funes, en gracia con el gol esta misma temporada. Es la nueva seña de identidad que ha adquirido este Málaga CF y es la vía más directa por la que quiere pelear por el ascenso a Primera División, bien vía play off o por esos dos primeros puestos que den el salto al término de la jornada 42.