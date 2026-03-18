El escupitajo a Julio Alonso se queda en multa al Málaga CF por infracción leve

Segunda semana consecutiva de multa al Málaga CF por infracciones extradeportivas en La Rosaleda. La realidad futbolística que vive el equipo blanquiazul se contrapone con los comportamientos que se están produciendo por algunos aficionados en Martiricos. Frente al Real Valladolid fue el lanzamiento de una botella al colegiado y ante el Huesca un escupitajo que, al menos, ha quedado como alteración de "carácter leve".

Sanción

Esto señaló el colegiado Gorka Etayo en el acta del encuentro: "En el minuto 90+10, tras la consecución de un gol por parte del equipo local, el jugador JULIO ALONSO SOSA n17 de la SD HUESCA me comunica que desde el sector de la grada de fondo dónde se ubicaban los aficionados del equipo local, que pude identificar por la indumentaria y los elementos que portaban, que ha recibido el lanzamiento de un escupitajo. Por este motivo, activé la Fase 1 del Protocolo de Lanzamientos, poniendo en conocimiento del Director de Seguridad del encuentro, y del Delegado de Campo lo referido por dicho jugador, siendo emitido el correspondiente mensaje por la megafonía del estadio. Por este motivo, el juego estuvo detenido durante 1min, no volviendo a producirse una nueva incidencia de esta índole".

La Rosaleda está apercibida de clausura. / Gregorio Marrero

Ahora, el Comité de Disciplina ha decidido imponer una "multa por alteración del orden del encuentro de carácter leve" después de los hechos acontecidos frente al Huesca. Aunque no hay que olvidar que La Rosaleda ya está apercibida con la clausura de sus instalaciones después de la sanción por el lanzamiento de una botella contra el árbitro Morilla Turrión que llegó a rozarle.

Papel de La Rosaleda

"Que la gente nos lleve en volandas es muy importante. Cualquier situación que nos exponga a que el fondo o la tribuna no puedan disfrutar este año, no pueden pagar 30.000 por tres. Es difícil controlarse, pero es importante porque queremos disfrutar juntos. Que no haya situaciones que podamos lamentar", asumía Funes en rueda de prensa después del último incidente.

Son muchos partidos los que le quedan al Málaga CF en el estadio de Martiricos, de una trascendencia absoluta para la clasificación como son Leganés, Las Palmas, Castellón, Sporting de Gijón y Racing de Santander, como para que la afición o parte de la misma llegue a perderse un encuentro por sanción.