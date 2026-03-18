Entrenamiento
El Málaga CF piensa en el Cádiz sin Rafita ni Haitam
El lateral volvió a quedarse fuera por las molestias en la rodilla, mientras que el extremo lo hizo por unas molestias en el tobillo
El campo principal de La Rosaleda acogió este miércoles la segunda sesión de la semana del Málaga CF, ya pensando en el partido que espera este sábado, a partir de las 18.30 horas, frente al Cádiz. Encuentro muy importante ante un rival renovado con la llegada de Sergio González en el banquillo gaditano y al que el equipo blanquiazul podría llegar con varias dudas en su convocatoria: Rafita y Haitam.
Dos bajas y tres más habituales
El lateral y el extremo trabajaron al margen de sus compañeros. El malagueño continúa con esas molestias en la rodilla derecha que le impidieron acabar el encuentro frente al Huesca, así como entrenar con el grupo este martes. El marroquí, en su caso, se ausentó por unas molestias en el tobillo izquierdo. Funes le dio algunos minutos contra el Ceuta o el Almería, pero lo cierto es que lleva nueve partidos consecutivos sin pisar el césped.
A partir de ahí, la plantilla no tuvo más novedades. Einar Galilea y los lesionados de larga duración Luismi y Pastor -sin ficha- continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Fue un día de charla técnica por parte del entrenador blanquiazul, además activación física y posteriormente labor táctica con balón gran parte del entrenamiento.
Jueves de gran actividad
Este jueves, a partir de las 10.30 horas, la plantilla volverá a entrenar en las instalaciones de Martiricos. Será un día de gran actividad en el Málaga CF, ya que, además, pasará Murillo por rueda de prensa en el acto de su renovación y también se presentará por la noche, desde Madrid, la camiseta retro que vestirá el equipo en su encuentro frente a Las Palmas.
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