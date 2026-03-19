Aaron Ochoa, primera ausencia del Málaga CF por la Ventana FIFA

Empiezan a despejarse los nombres propios que acompañarán a sus selecciones en las dos próximas jornadas de clasificación para el próximo campeonato europeo sub-21. El primer nombre en clave Málaga CF es el de Aaron Ochoa, quien se estrenará en esta categoría internacional con Irlanda tras ser asiduo en convocatorias inferiores.

Ausente ante el Leganés y en Andorra

El conjunto de Martiricos no contará con el centrocampista para recibir al CD Leganés el próximo 28 de marzo ni para el choque intersemanal del 1 de abril en el Principado. Sus labores con su combinado nacional le tendrán disputando encuentros el jueves 26 de este mes, como local ante Moldavia, a las 18:15 horas, y el martes 31 de marzo a domicilio frente a Kazajistán, a partir de las 16:00 horas. Su regreso está previsto para el duelo con el Deportivo de La Coruña, el 4 de abril.

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Selección española sub-21

Por su parte, el Málaga CF se mantendrá muy atento a la convocatoria que haga la selección española sub-21 este viernes a las 12:00 horas. Lista en la que 'Chupe', Izan Merino, Niño y Carlos López son los candidatos a aparecer dentro del cuadro de Funes. Mientras, Rafita apunta a quedarse fuera tras tener que echar el freno por unas molestias en la rodilla sufridas en el último encuentro ante el SD Huesca.