Cádiz CF - Málaga CF: horario y dónde ver por televisión el partido del JP Financial Estadio

Nuevo fin de semana de fútbol y de ilusiones en el Málaga CF. El equipo blanquiazul vuelve a los terrenos de juego, pero no al calor de La Rosaleda. Después de dos partidos consecutivos en Martiricos, el conjunto de Juanfran Funes vuelve a emigrar para ponerse a prueba como visitante. Esta vez, lo hará ante un equipo en reconstrucción como es el Cádiz tras la destitución de Gaizka Garitano y la llegada de Sergio González.

El Málaga CF querrá darle continuidad a su racha lejos de casa en los derbis andaluces. Ganó en Córdoba, también en Granada y espera hacer lo mismo en el JP Financial Estadio. Además, en un partido con reencuentros como el de Antoñito Cordero, la primera vez que se verá con sus excompañeros tras su salida el pasado mes de junio. El que no estará será Ontinveros, lesionado.

Rivales

Abre la jornada en la parte alta el Almería frente al 'nuevo' Huesca con José Luis Oltra en el banquillo (viernes, 20.30 horas). Ya el sábado, además de los blanquiazules, será el turno del Racing de Santander contra el Albacete (16.15 horas) y del Deportivo de La Coruña ante el Real Zaragoza, invicto con David Navarro como nuevo entrenador (21.00 horas).

Ya el domingo, la UD Las Palmas recibirá como local al Sporting de Gijón (18.30 horas), mientras que cerrará la jornada 31 el CD Castellón frente a la Cultural Leonesa (20.30 horas). Muy importante ese Burgos-Córdoba. Los locales querrán aferrarse a las posibilidades por el play off, mientras que los de Iván Ania necesitan salir de esas cinco derrotas consecutivas y confirmarse como aspirantes a volver al camino por las seis primeras plazas.

Horario

El duelo correspondiente a la jornada 31 de la categoría de plata se celebrará este sábado 21 de marzo, a partir de las 18.30 horas. Hay que recordar que el partido está declarado de alto riesgo.

Dónde ver el partido

Como cada partido de LaLiga Hypermotion del Málaga CF, el choque se podrá seguir a través del canal LaLiga TV Hypermotion en las siguientes plataformas: Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin Tv y MásMóvil, entre otras.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de Martiricos.