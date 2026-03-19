Loren y su renovación: "Se tiene que solucionar ya por el bien del Málaga CF"

El Málaga CF celebró este jueves la rueda de prensa de renovación de Murillo. Sin embargo, Loren Juarros volvió a ser una de las figuras protagonistas ante la incertidumbre sobre su futuro y un contrato que acaba este mes de junio, además del de Funes, pero el director deportivo lo tiene claro: "Por el bien del Málaga CF se tiene que solucionar, hay que pensar en el medio y largo plazo".

Apoyo del equipo

Lo cierto es que cada vez son más las voces públicas que apoyan la continuidad de Loren. El propio entrenador, los jugadores en todas sus entrevistas, este miércoles Alfonso Herrero... La unanimidad en el vestuario es absoluta. Murillo ha sido el último: "Es el que está haciendo posible estas renovaciones, nos hace fácil que nos queramos quedar. Seguro que pronto llega la suya", aunque la decisión viene de algunos estamentos más arriba.

Murillo ha sido la última renovación de Loren. / Málaga CF

El director deportivo ya ha reconocido que su deseo es seguir y que sé está hablando, pero no quiere que se enturbie la actualidad del equipo: "Me gustaría acabar con esta historia. La renovación no tiene que ser un debate. Se está hablando. Lo que sí puedo decir es que con esta situación, lo del entrenador y lo del director deportivo, hay que apartarlo. Es más importante que el entrenador y los jugadores estén en la competición con los posibles objetivos. La realidad del Málaga era la permanencia como principal. Ahora tenemos que tener ilusión, pero humildad. Dejar todo a un lado. Por el bien del Málaga CF se tiene que solucionar, hay que pensar en el medio y largo plazo. Es momento de tomar la decisión final y que se pueda pensar en las situaciones de la temporada que viene. Me gustaría que se acabe. Que por un lado o por otro, se cierre".

Proyecto personal

A partir de ahí, el proyecto existe. Lo demuestran la inmensa cantidad de renovaciones, las palabras que le dedican los jugadores y una realidad que tiene al Málaga CF cuarto clasificado: "Tengo una construcción personal y deportiva. Sí es cierto, Loren tiene un proyecto y un modelo. El tema es que se pueda llevar adelante o no. Todo el mundo sabe en lo que creo y lo que fabrico. Por el bien del Málaga CF, nos tenemos que centrar cada uno en su papel y mirar el trabajo que nos queda por hacer".

Revalorización del equipo

Es el arquitecto de este nuevo proyecto y el principal valedor de la plantilla. "Para mí son insustituibles, no hay dinero que les sustituya", cuestionado sobre la revalorización del equipo: "Solo hay que ver cuánto vale esta plantilla y cuánto valía hace tres años. El precio lo marca la necesidad de algún club. Todos han crecido, esta plantilla vale mucho más que al inicio de la temporada".

Habrá que ver los tiempos, pero lo cierto es que al Málaga CF le quedan un par de semanas antes de jugarse la temporada en el mes de abril enlazando Deportivo de La Coruña, UD Almería, Castellón y Las Palmas.