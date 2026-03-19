Málaga CF-Antoñito Cordero: el reencuentro con el héroe del ascenso que salió por la puerta de atrás

Cádiz CF y Málaga CF se vuelven a ver las caras este sábado, a partir de las 18.30 horas, en el renombrado JP Financial Estadio. El equipo blanquiazul vivirá su penúltimo derbi andaluz de la temporada en una ciudad vecina con la que guarda especial rivalidad y, por si fuera poco, esta vez hay un futbolista que pone todo el morbo en el encuentro: Antoñito Cordero.

El equipo blanquiazul y el jerezano se reencuentran por primera vez después de protagonizar una de las salidas más convulsas de los últimos años en Martiricos. El héroe de Tarragona, el que devolvió al club a Segunda División en un minuto mágico como fue el 122 ante el Nàstic, se marchaba el pasado mes de junio sin llegar a firmar un contrato profesional con la entidad que lo puso en el foco y sin dejar un solo euro a las arcas.

Antoñito Cordero llegó a ser un ídolo en La Rosaleda. / LaLiga

De Tarragona al adiós

Lo cierto es que fue un capítulo tan corto como intenso, apenas dos temporadas. Antoñito debutó en el primer equipo el 3 de septiembre de 2023, con solo 16 años, en la jornada 2 de Primera RFEF ante el Atlético de Madrid B. Nueve meses después, no había jugado ni un solo minuto en el play off de ascenso cuando Sergio Pellicer le dio entrada en la prórroga frente al Nàstic y lo que ocurrió después, pese a todo, ocupa uno de los lugares más importantes en la historia blanquiazul y de la retina personal de cada uno.

A partir de ahí, con la sombra de los transatlánticos-, la historia de amor empezó a enturbiarse. Siguió la luna de miel en la vuelta al fútbol profesional, debutando Antoñito con gol frente al Racing de Ferrol. Además, acumulaba galones siendo el responsable del lanzamiento de los penaltis y La Rosaleda le daba ovación tras ovación. No tenía edad para conducir, pero sí para dejar su nombre en la historia del Málaga CF.

La realidad era otra en los despachos. El jerezano acababa contrato esa misma temporada, en 2025, y el amor cada vez era menor. Bajo la sombra de una negativa a renovar y dirigido desde verano por el agente Pini Zahavi, todo lo que eran aplausos se iban convirtiendo en pitos. De los goles a la nada más absoluta. Un partido tras otro y un héroe que quiso correr más de lo esperado para dejar sin nada al club que se lo había dado todo y firmar a sus 18 años con el Newcastle de la Premier League.

Del Newcastle a Cádiz

La realidad es que, desde que abandonó el Málaga CF, no ha marcado ni un gol ni ha repartido una asistencia. Fichó por el conjunto inglés hasta 2030 y después buscaría una cesión que le diera minutos esta temporada 2025/26. La intención de todas las partes fue encontrar un equipo en competición europea, apareció el Westerlo belga -no jugaba Europa- y ahí empezó la odisea del jerezano.

Disputó apenas ocho partidos, siete en Liga y uno en Copa, con solo 102 minutos. Rompió el préstamo y, pese a querer jugar en alguna de las competiciones continentales, acabó en Segunda División, de donde se había marchado con el Málaga CF, para recalar en el Cádiz. Generó ilusión su llegada, aunque dos meses después las dudas superan a la esperanza con su puesta en escena.

Antoñito Cordero, ahora en el Cádiz. / Cádiz CF

¿Minutos ante el Málaga?

Había jugado siempre Gaizka Garitano, destituido hace unas semanas, y la llegada de Sergio González no ha empezado bien para el exmalaguista. Se quedó a cero en el debut del nuevo entrenador frente al Mirandés con victoria, ni un solo minuto en el césped. Habrá que ver si se viste de corto contra el Málaga CF o si tiene que ver a sus excompañeros y a sus nuevos compañeros desde el banquillo.

Lo que está claro es que estaba llamado a ser parte importante de esta generación de canteranos y el fútbol ha señalado a los Larrubia, Chupe, Dani Lorenzo, Izan Merino o Murillo como los elegidos para luchar por el sueño el sueño de toda una ciudad. Antoñito pudo pertenecer a este grupo, mantener su historia como el héroe querido, pero quiso correr más que el tiempo y acabar saliendo por la puerta de atrás para reencontrarse con el Málaga CF... en Segunda División.