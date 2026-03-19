El Málaga CF presenta con IlloJuan la nueva camiseta retro: diseño y fecha de compra

Negra con tintes dorados. Así es la equipación retro que ha recuperado el Málaga CF con motivo de la 'jornada vintage' que ha diseñado LaLiga para traer de vuelta un capítulo de la historia del fútbol español. El club de Martiricos no ha dejado escapar la oportunidad, con Hummel otra vez como gran aliado, y ha recuperado uno de los grandes recuerdos: la consecución de la Intertoto y la participación de la UEFA en las temporadas 2001/02 y 2002/03.

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid acogió este jueves la presentación de una acción que trae LaLiga para Primera y Segunda División. 38 clubes de ambas categorías saltarán a los terrenos de juego del 10 al 13 de abril -los de Funes se enfrentarán a Las Palmas- con una indumentaria inigualable que trasciende de los futbolistas. Los árbitros también llevarán un diseño especial, el balón, así como la televisión adaptará los grafismos.

Diseño

En una temporada muy especial por el germen de la ilusión de volver a conseguir logros importantes, el Málaga CF ha querido recuperar el espíritu de la temporada 2002/03. A la tradicional blanquiazul, la camiseta negra con la franja de los colores de la ciudad y la edición naranja, ahora se une una equipación muy especial que lucirá los colores negro y dorado, pese a jugar en La Rosaleda como local en esa jornada 35.

Recupera esa estética sobria, elegante y desafiante que definió a aquel Málaga sin complejos. El negro profundo y los detalles dorados evocan la fuerza y la distinción de aquella etapa, reinterpretados ahora con una mirada contemporánea que conecta con la nueva generación de aficionados. Además, tiene detalles negros sobre la camiseta.

Así es la camiseta del Málaga CF retro de la temporada 2025/26. / Málaga CF

El anuncio trae la participación del conocido streamer IlloJuan. La historia del popular streamer que acompaña el lanzamiento nace de una anécdota real ocurrida en 2003. Aquel año, Darío Silva llevó su coche a reparar a un taller mecánico en Málaga. Tras aquel encuentro casual, el mecánico decidió comprarle a su hijo la segunda equipación negra del Málaga. Ese niño hoy tiene 31 años y es IlloJuan.

Fecha de venta

La camiseta estará a la venta a partir de este viernes en los puntos de venta oficiales físicos del Málaga, además de la página web. Cada compra podrá incluir hasta cuatro camisetas, ya sea de la misma talla o combinando diferentes tallas.

El Málaga CF vistió una camiseta especial por el 120 aniversario del fútbol malagueño. / Gregorio Marrero

Éxito asegurado

El Málaga CF y las equipaciones retros son garantía de éxito. La primera llegó en la temporada 2023/24 con el 120 aniversario del fútbol malagueño. Una camiseta blanquiazul, con un color más azul claro, que trajo de vuelta la mítica publicidad de Tivoli. El pasado curso, el club de Martiricos rememoraba a los 'Peiró Boys' con la recuperación de una camiseta más oscura y presentada por Darío Silva y Dely Valdés en La Rosaleda por todo lo alto.

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Esta vez, habrá que esperar un poco más para verla en el estadio de Martiricos, pero todo apunta a que será un nuevo éxito de ventas y que volverá a enloquecer a la afición tanto como lo han hecho las anteriores.