Murillo: "A veces he desesperado esperando mi oportunidad, pero el Málaga CF es mi sitio"

Murillo pasó este jueves por sala de prensa, acompañado de Ramón, una semana después de su renovación con el Málaga CF hasta 2029. Este verano cumplirá 10 años en el equipo blanquiazul y, aunque reconoce haber desesperado en algún momento a la espera de su oportunidad, se mostró "muy feliz" por el momento que vive en el que asume como "mi sitio".

Loren Juarros le agradeció su dedicación y su compromiso: "Enhorabuena por lo que te has ganado, gracias por el compromiso. Llegaste de Ciudad Real, siendo un niño adolescente al que le gustaba el fútbol hasta ser un hombre joven y futbolista. Esa ilusión que tenías, lo has conseguido con tu trabajo, tu paciencia, trabajando estos años para llegar a este momento. Gracias a ti, a tu agencia que ha tenido el compromiso para seguir aquí. Que seáis capaces de llevar al Málaga lo más alto posible, a ver si entre todos lo llevamos a donde creemos que tiene que estar".

Renovación

"Me encuentro muy feliz. Ahora que he conseguido esa continuidad en el campo y también por el trabajo que hago junto al equipo esta temporada. Estoy muy orgulloso de haber trabajado tantos años. En julio de 2026 hago 10 años. Para mi familia y para mí es un orgullo, pero con hambre de estar mucho más tiempo".

Murillo se ha convertido en una pieza indispensable del equipo. / Málaga CF

Espejo para los más jóvenes

"Al final, entrenar tantos días a la espera de que llegue el momento, a veces, te desespera. Esto es un equipo, más compañeros como yo se desesperan. Ahora, igual otros compañeros que se merecen estar están como yo antes. Es un orgullo ser un ejemplo para los más pequeños. Intento estar feliz pase lo que pase. Muchas veces lo digo. Con 20 años estaba en el filial. A Aarón, que ahora no tiene tantos minutos, le digo que puede estar contento de estar en el primer equipo. Muy feliz por eso".

Continuidad del grupo

"Todo ayuda. Aunque algunos compañeros hubieran salido, seguiría pensando que este es mi sitio para crecer. Donde estemos agusto mi familia y yo, estaremos encantados".

Emociones en el vestuario

"Estamos con ilusión, pero esa ilusión viene de tiempo atrás. Afrontamos cada día con ganas de entrenar. La vista puesta en este fin de semana. Todo pasa por ganar en Cádiz, puntuar fuera de casa y ser un equipo feliz".

Revalorización

"Me halaga. Nunca me imaginé que me pusieran ese valor -un millón de euros-. Ojalá en un futuro cueste el triple o más. Será que el Málaga ha ido bien y yo también".

Mentalidad

"Creo que la mentalidad es un punto fuerte, pero me viene de serie y de la vida. Llegué muy pequeño, me tuvo que separar de mi familia con 16 años. Estar con Ramón en la residencia nos ayudó. Me ha ido generando como soy ahora, fuerte de mente, afrontar los problemas de frente".

Ruido de fuera

"No he escuchado ninguna oferta de fuera. Se ha hecho todo muy rápido".