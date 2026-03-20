Larrubia, duda contra el Cádiz: "Aunque sea en una esquina del autobús, lo vamos a llevar"

Incógnita importante para el Málaga CF antes de emprender rumbo a Cádiz para seguir preparando el derbi de este sábado. David Larrubia no ha entrenado en la sesión matinal de este viernes con sus compañeros por gastroenteritis. Por lo que el extremo derecho se convierte en duda de cara al enfrentamiento ante los vecinos andaluces. El entrenador del club de Martiricos, Juanfran Funes, ha aclarado en rueda de prensa que el '10' va a viajar con el equipo: "Puede que mañana juegue".

Larrubia duda y Rafita descartado

La ausencia de Larrubia al trabajo ha sido ocasionada por gastroenteritis. "Hoy no ha podido entrenar, pero mañana puede ser que juegue. El tiempo dirá. Aunque sea en una esquinita del autobús nos lo vamos a llevar, a ver si somos capaces de que pueda estar mañana", explicó el técnico del Málaga CF.

Junto al mago de La Luz, cabe destacar que Rafita continúa recuperándose de sus molestias en la rodilla derecha sufridas ante la SD Huesca. El lateral ha hecho labor específica en el gimnasio. Se ha intentado que llegase al derbi, sin embargo, "la inflamación no se lo ha permitido. Será uno de los ausentes", confirmó Funes. Haitam, por otro lado, se reincorporó al trabajo con normalidad. Einar, Luismi y Pastor, se han mantenido fuera de la dinámica grupal debido a sus lesiones.

Rafita, esta temporada en un entrenamiento del Málaga CF. / Málaga CF

Entrenamiento previo a Cádiz

La preparación se ha desarrollado en el campo principal de Martiricos, donde se han dado los últimos ajustes de cara al partido en el JP Financial Estadio. Tras una charla técnica inicial de Funes a sus pupilos se ha continuado con activación física, rondos por grupos y labor táctico-estratégica con balón.

Noticias relacionadas

Esta tarde, en autobús, el plantel blanquiazul de convocados se desplazará con destino a Cádiz para disputar el duelo de la Jornada 31 de la Liga Hypermotion de este sábado 21, a las 18.30 horas.