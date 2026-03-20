Funes, antes del Cádiz CF-Málaga CF: "Vamos a afrontar el partido sin complejos"

Juanfran Funes compareció este viernes en rueda de prensa en la previa del Cádiz CF-Málaga CF. Un encuentro en el que, este sábado, el técnico blanquiazul espera una "fiesta del fútbol andaluz". Un duelo complicado, ante un equipo que "ya ha visto cambios" con la llegada de su nuevo entrenador, Sergio González. Una cita en la que también habrá reencuentro especial con Antoñito Cordero: "Quién iba a decir cuando llegó al filial que mañana seríamos rivales… así es el fútbol".

Valoración de Funes de la visita a Cádiz

“Ya dije el otro día que éramos candidatos a ganar en Cádiz. Ellos son otros candidatos y difíciles de batir. Fundamentalmente, porque tienen grandes jugadores. Ese cambio de entrenador parece haberles dado un arreón nuevo. El equipo fue diferente al Cádiz de las últimas jornadas. La entrada de Suso por fuera fue más simétrica y generó superioridad en ciertos espacios. Como derbi que es, hay que disfrutarlo, va a ser precioso. Lo hemos vivido en Córdoba y Granada. Tiene que ser una fiesta del fútbol andaluz y ojalá así sea”.

Llegada de Sergio González al Cádiz

“En el Cádiz ya se han visto cambios con la llegada de Sergio. Le hemos visto dirigir muchos encuentros otras veces, con el Cádiz también, eso te da una idea de sus señas de identidad. El otro día fueron un bloque sólido defensivamente y la participación de Suso en la derecha por Antoñito es uno de los cambios más significativos. Tiene esa capacidad para dominar juego interior, circular por dentro y ahí generan superioridad muchas veces hasta con cuatro jugadores. Debemos tener cuidado por ahí, porque las superioridades que generan te pueden comprometer. Tiene una riqueza mayor en ataque organizado de la que quizá podía tener antes. Menos previsible con esos cambios que antes. Lo tenemos que tener muy presente para este partido”.

Niño, convocado con la sub-21

“Sabíamos que Izan no iba a ir porque no estaba entre los preseleccionados. Teníamos la duda de Rafita, Chupete y Niño, que sí estaban. Al final se han decidido por Niño. En la selección se le ha dado valor a darle continuidad a las convocatorias anteriores. Nos llena de orgullo que jugadores nuestros puedan estar en la selección. Nuestra Liga tiene que tener eso presente. Si se para la Primera División, se debería parar también la Segunda División. No somos los únicos afectados en ese sentido. Además, son dos jornadas de liga justo cuando van los chavales con la selección. Deberíamos evitar eso. Tendríamos que disfrutarlo y no estar debajo de la mesa cruzando los dedos. Que Niño disfrute de la convocatoria”.

Adrián Niño celebrando un gol con el Málaga CF durante la temporada. / La Opinión

El JP Financial Estadio

“El Cádiz es un rival muy difícil de batir y, en contextos como este, cerca del lleno, hay que tener mucho cuidado. Cádiz es un sitio muy especial, llevamos desde 2020 sin ser capaces de ganarle al Cádiz, ya es un reto para nosotros imponernos. Es un ambiente muy especial de fútbol. Ser capaces de aguantar el arreón de los primeros 20 minutos será muy trascendental, ya lo fueron en Córdoba y Granada. Tenemos que ser capaces de salir bien de ahí, eso puede marcar el devenir del partido”.

Alto riesgo y escasa venta de entradas visitantes

“Tampoco hubo una gran diferencia entre las entradas que nos ofrecieron en Granada y Córdoba. No sé si la gente se echará atrás por ser un partido de alto riesgo. Lo de Córdoba no me lo esperaba, nos sentíamos en Málaga. En Granada, la sensación era muy parecida. No sé si Cádiz ha visto el "no hay billetes" esta temporada. Tiene que ser una fiesta del fútbol andaluz y, cuando dos equipos de la envergadura de los nuestros se enfrentan, puede pasar. Ojalá se repita, porque esos ambientes son difíciles de encontrar en el fútbol español. Sería positivo para nuestro fútbol”.

Único equipo que ha ganado en La Rosaleda

“Nos ha costado en los últimos años poder ganarles y son los únicos que han ganado aquí. El reto para nosotros es mayúsculo. El salto de calidad importante en la categoría está en ser capaces en ganar fuera de casa. Todo lo bueno que nos ocurra pasa por afrontar el partido sin complejos. Ir a por el partido. Será importante que, aunque seamos visitantes, seamos capaces de quitarle la pelota al Cádiz, no va a ser fácil. Tenemos que ser capaces de imponernos, no vamos a especular. Queremos salir a ganar y que el rival y su afición lo sientan. No vamos a especular. Queremos ser los mismos que en La Rosaleda. El resultado será otra cosa, pero que esa sea nuestra imagen”.

Cádiz CF

“Ellos van a querer mostrar su mejor versión. No es casualidad que ganasen en Miranda de Ebro. No es solo que cambie el entrenador, es cambiar los comportamientos, y lo hicieron mejor que en las jornadas de atrás. Ellos habrán planteado bien el partido y está construido por los jugadores que tiene para jugar play off. Una cosa es su situación actual y otra su situación final. Eso le puede dar cierta tranquilidad para plantear los partidos”.

¿Ha sido diferente la primera semana con 51 puntos?

“No, la anterior fue la primera con 48 puntos. No nos fijamos en esas cosas. La puntuación tiene que ser una consecuencia. La barrera de los 50 puntos es como las demás. Todos los equipos capaces de tener regularidad se posicionan en un lugar bonito. Tenemos que disfrutar del juego del equipo. En la última jornada tenemos que tener los máximos puntos posibles y será lo que tenga que ser”.

La camiseta retro del Málaga CF

“Me ha encantado por los recuerdos que me trae. Tenía pensado comprarme una pero amigos míos también me han escrito que la quieren, voy a tener que comprar más de una. Hemos hablado esta mañana de esos recuerdos. La camiseta es muy bonita, con su impronta, ese es un matiz interesante. La figura de IlloJuan, un malagueño que le dé un reconocimiento casi a nivel mundial, es muy positivo. Tenía pensado comprarme una y creo que serán más”.

Presentación de la nueva camiseta " vintage" del Málaga CF. / Álex Zea

¿Dónde estaba Juanfran Funes en aquel año 2002/2003?

“Me pilló jugando en Tercera con el Loja. Siempre ha sido un momento muy recordado, sobre todo desde que llegué al filial. También el ascenso de Antonio Tapia, era el faro que nos guiaba. La Intertoto, la participación en la UEFA… fueron momentos y años únicos y bonitos. Siempre se recuerdan con mucho cariño”.

La situación actual de Cordero en Cádiz

“Le tengo un especial cariño. Llegó al filial muy joven y lo hizo muy bien. Hizo una temporada fantástica con nosotros. No va por él, pero tiene que tener presente el encontrar un contexto que facilite su fútbol para mostrar su mejor versión. Le he visto jugar mucho en derecha y me sorprende. Para mí, detrás del punta es donde más me gusta, a veces en la izquierda. Lo he visto poco jugar ahí en los últimos años. Quizá en otro espacio del campo tendría más ventaja para demostrarlo, tiene unas cualidades impresionantes. Le deseamos lo mejor. Quién iba a decir cuando llegó al filial que mañana seríamos rivales… así es el fútbol”.

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Antoñito Cordero, ahora en el Cádiz. / Cádiz CF

La gala ‘Siempre Fuerte’

“Es muy ilusionante. Los jugadores y el cuerpo técnico vamos prácticamente de la casa al campo y viceversa, y el vivir esa gala de la fundación, y que se le dé esa visibilidad, es muy importante. Felicitarles. El fútbol tiene todos los ingredientes para ser algo más que un deporte. La visibilidad que le da a ciertos colectivos, esos momentos que compartimos y el tener esa cercanía con la gente es muy reconfortante. Es uno de los momentos más emotivos del año”.