El Málaga CF esquiva un problema mayor con la Sub-21: Adrián Niño, único convocado

El Málaga CF ya conoce el "daño" definitivo de la convocatoria de la Sub 21. Y finalmente las noticias son mejores de lo esperado. Solo Adrián Niño ha sido convocado con la Rojita, lo que evita un contratiempo mayor para el conjunto blanquiazul en un tramo clave de la temporada.

En un principio, otros candidatos a acudir eran Chupe e Izan Merino, dos piezas fundamentales en los esquemas de Juanfran Funes—especialmente el delantero, que es el tercer máximo goleador de Segunda División, y el centrocampista malagueño, considerado intocable en la medular—. Sin embargo, ninguno de los dos ha entrado en la lista, una decisión que sorprende, pero que supone un alivio evidente en Martiricos.

Niño, el único que se va

El único representante malaguista será Adrián Niño, que ya estuvo presente en la anterior ventana internacional y cuenta con experiencia en la categoría. Su convocatoria obligará al Málaga a prescindir de él, al menos, en el partido del 28 de marzo frente al Leganés, en la víspera de la Semana Santa.

En cuanto al encuentro del 1 de abril ante el Andorra, ya dentro de esas fechas señaladas, su presencia no está totalmente descartada. La selección juega el martes en Madrid, mientras que el Málaga lo hará el miércoles, por lo que existe la posibilidad de que, si cuenta con pocos o ningún minuto, el delantero pueda desplazarse a la capital andorrana directamente para incorporarse al equipo.

Rafita, fuera por molestias

Quien tampoco estará finalmente con la Sub-21 es Rafita. El jugador era uno de los candidatos claros, pero unas molestias físicas le han mantenido al margen en los últimos días y le han impedido entrar en la convocatoria.

Un respiro bienvenido para el Málaga CF

Las ausencias de Chupe e Izan Merino en la convocatoria de "La Rojita" es un balón de oxígeno para el club, que temía perder a dos de sus jugadores más determinantes en plena lucha por sus objetivos. Especialmente significativa es la permanencia del delantero, ya que la marcha simultánea de Niño y Chupe habría supuesto un gran problema ofensivo para el equipo ya que suman 21 goles entre los dos en lo que va de temporada.

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De este modo, el club solo tendrá que gestionar una baja segura durante el parón y podrá mantener gran parte de su columna vertebral. Adrián Niño, si no llega al encuentro frente al Andorra se reincorporará directamente a la concentración que el Málaga llevará a cabo en Gerona antes del duelo ante el Deportivo de La Coruña, en Riazor, el próximo 4 de abril.