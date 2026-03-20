Polémica en las redes sociales por la camiseta retro del Málaga CF

El Málaga CF presentó este jueves su nueva camiseta retro con motivo de la jornada "vintage" impulsada por LaLiga, donde 38 clubes entre Primera y Segunda División saltarán a los terrenos de juego del 10 al 13 de abril -los de Funes se enfrentarán a Las Palmas- con una indumentaria evocadora del pasado del club.

El conjunto de la Costa del Sol enseñó por primera vez la camiseta en un video a través de las redes sociales del club, que lo protagonizaban el jugador David Larrubia y el creador de contenido IlloJuan. Sin embargo, lo que debía ser un homenaje al pasado del club ha terminado generando una fuerte polémica en redes sociales, algo que por otro lado ya deja de ser noticia porque sea lo que sea lo que se anuncia o lo que se presenta, genera siempre debate.

La equipación, que no será la habitual blanquiazul, sino una alternativa de color negro con detalles dorados y fabricada por Hummel, se inspira en la etapa de la Intertoto y la participación en la Copa de la UEFA en las temporadas 2001/02 y 2002/03. Con un diseño con guiños tanto clásicos como actuales, el club ha apostado por una prenda que mezcla pasado y presente, aunque esta vez el foco no ha estado únicamente en su estética.

Un protagonista inesperado

Uno de los principales debates que ha surgido gira en torno al creador de contenido malagueño IlloJuan. El streamer no solo fue la imagen principal de la campaña, sino que participó activamente en la presentación e incluso en el concepto de la camiseta.

La prenda incorpora varios elementos vinculados a su figura, como la frase “IlloJuan manda” en el interior, un detalle en la parte trasera exterior en forma de una pera —en referencia a su amigo, el también influencer Guille Miret— y un estampado con pequeñas ilustraciones relacionadas con su contenido y actividades. Estos guiños han sido clave en la polémica, al considerar parte de la afición que desplazan el protagonismo de la historia del club hacia la figura del creador.

El estampado de "IlloJuan manda" que ha generado tanta polémica en redes sociales. / Álex Zea

El club apostó por él como reclamo mediático, consciente de su enorme impacto entre el público joven y su vínculo con la ciudad. De hecho, su presencia ha sido clave en la difusión de la equipación, apareciendo como modelo en la campaña oficial. Sin embargo, las críticas no se centran tanto en el diseño en sí, sino en su elección como figura representativa, ya que, pese a ser malagueño, no ha estado históricamente ligado al club.

División en redes sociales

En las redes sociales del entorno malaguista no se habla de otra cosa. Y las opiniones están muy enfrentadas. Mientras algunos usuarios valoran positivamente la visibilidad que aporta IlloJuan, otros critican su protagonismo y su falta de vinculación con el club, señalando que se podría haber optado por leyendas del Málaga CF u otras figuras más representativas.

Un escaparate internacional

La elección de IlloJuan para presentar la nueva camiseta "vintage" también se enmarca en una estrategia de marketing más amplia por parte del Málaga CF. El creador, malagueño y con una gran proyección internacional, permite al club ampliar su alcance más allá del ámbito local, especialmente hacia mercados como Latinoamérica, donde cuenta con una gran comunidad de seguidores.

Además, su participación este año en La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos, donde se enfrentará a TheGrefg, aumenta aún más su exposición mediática. En este contexto, algunos aficionados apuntan incluso a la posibilidad de que el creador salte al combate luciendo la camiseta del Málaga CF, lo que supondría un escaparate global para el club y reforzaría el impacto de la campaña.

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La iniciativa demuestra el poder de las redes sociales para amplificar cualquier decisión del club, especialmente cuando afecta a símbolos tan sensibles como la equipación. La camiseta ya ha conseguido algo indiscutible: no ha dejado indiferente a nadie.