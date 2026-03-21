Cádiz CF - Málaga CF: Alargar la conquista de Andalucía

Penúltimo derbi del Málaga CF esta temporada en Andalucía y si acaba de la misma forma que Córdoba y Granada... Partido de alto riesgo y de alta tensión este sábado (18.30 horas/LaLiga TV) con mucho en juego para los blanquiazules y también para el Cádiz. Jornada 31, la cuenta atrás empieza, y nadie quiere dejarse los deberes para final de curso.

Lo importante es que, pase lo que pase este fin de semana, el Málaga CF seguirá en puestos de play off una semana más gracias a esos 51 puntos. Es el privilegio que concede tener cuatro puntos de ventaja sobre esa séptima plaza. A partir de ahí, el sueño y la batalla sin complejos es alcanzar la segunda plaza con la que la distancia es mínima, pero con la que las aspiraciones son máximas e ilusionantes. El Cádiz, en cambio, necesita ganar para huir del descenso.

Alto riesgo

Así llegan ambos equipos a un encuentro que ha tenido una semana de polémica desde la grada. Está declarado de alto riesgo como viene siendo habitual, pero es que el club de Manuel Vizcaíno también ha intentado frenar un desplazamiento masivo desde Martiricos. A los desorbitados precios del encuentro se unió un comunicado que recordaba la ilegalidad que supone la reventa de abonos. En definitiva, todo por intentar evitar la imagen del Nuevo Los Cármenes o el Nuevo Arcángel.

Once del Málaga CF

Será el último encuentro antes de la Ventana FIBA y el Málaga CF ha podido coger aire. A la marcha de Aaron Ochoa con Irlanda sub-21, España sub-21 apenas se lleva a Adrián Niño. En el horizonte están esos dos partidos contra el Leganés y el Andorra, pero la buena noticia es que el equipo ha podido retener a Chupe e Izan Merino.

El nombre propio de la previa es Larrubia, ausente en el último entrenamiento por una gastroenteritis, aunque no descartado para jugar. No se esperan grandes cambios en el once. La banda izquierda vuelve a estar en el foco con las molestias de Rafita. Dani Sánchez y Víctor, expulsado ante el Valladolid y que vuelve de cumplir sanción junto a Juanpe, afrontan una oportunidad. En la punta de ataque, Chupe podría volver a recuperar la titularidad. El resto, mejor no tocar lo que está funcionando para llevar al equipo a lo más alto. También serán baja Haitam, Einar Galilea, Luismi y Pastor.

'Nuevo' rival

Es un partido complicado porque este Cádiz no se va a parecer nada a lo de los últimos meses. Sustituido Gaizka Garitano por Sergio González, el equipo gaditano ya ganó en el debut de su nuevo entrenador por 0-2 al Mirandés. Eso fue el viernes. Desde entonces, ha tenido toda una semana de trabajo para asentar las ideas y poder mejorar los 38 puntos de la clasificación.

No obstante, un nombre marca la previa del encuentro: Antoñito Cordero. El héroe del ascenso del Málaga CF, previo paso por el Westerlo belga tras su fichaje por en Newscastle, llegó cedido al Cádiz en enero. Lo jugó todo hasta la llegada de Sergio González, quedándose a cero. Habrá que ver el papel que desempeña en esta etapa. Javi Ontiveros, por su parte, está lesionado, además de Tabatadze.

Todo previsto y servido para vivir un auténtico partidazo. Uno de los 12 -de temporada regular- que quedan para soñar con todo.