Clase magistral del Málaga CF en Cádiz para seguir soñando (0-3)

Cádiz también es blanquiazul. Clase magistral de fútbol la que impartió el Málaga CF este sábado en el renombrado JP Financial Estadio para golear al equipo de Sergio González, sumar la segunda victoria consecutiva (0-3) y confirmarle a toda LaLiga Hypermotion que este equipo de Funes es aspirante a algo más que a ir partido a partido. El ascenso directo es una realidad innegable.

54 puntos en 31 jornadas. Ya son más que en toda la temporada pasada (53). En el 'peor' de los escenarios, el Málaga CF será cuarto este fin de semana, pero más cerca del líder. El Racing de Santander cayó estrepitosamente contra el Albacete por 0-4 y se queda en los 59 tantos, mientras que la distancia con la segunda plaza es de solo un punto. Funes, algo más que candidatos ya a ganar en Cádiz. Como mínimo, a soñar despiertos.

Este Málaga CF es una oda al fútbol, al bonito y al de barro. Al que ilusiona y al que da puntos. Nueve minutos tardó en inquietar al JP Financial Estadio con una combinación entre Puga, Dani Lorenzo, Larrubia y Dotor. Se le fue al madrileño por el palo derecho de David Gil. Dominó el equipo blanquiazul esos primeros instantes. Quiso responder el Cádiz con balón, pero estaba hecho trizas.

Otra gran tarde de Chupe

No tenía el control y el poso de su rival, y lo demostró Diakité. Perdió la pelota en el centro del campo, la tocó Dotor y Chupe se encontró con muchos metros para decidir. El cordobés está a otra cosa. No lo ha llamado David Gordo para la sub-21, pero sí la carrera por el pichichi de la categoría porque, con un derechazo desde fuera del área, el Málaga CF subió el 0-1. Tuvo una acción personal Puga, otra Larrubia con una elástica que estuvo cerquísima de ser oro...

Es una de las señas de identidad de Funes, ir siempre a por más. Otra vez Dotor, recuperó el balón y el palo impidió que Joaquín viera puerta por segundo partido consecutivo. Sin embargo, no se lo rechazó a Chupe. Después de otro robo, del hambre por el fútbol, Dani Lorenzo se la puso al '9' en el corazón del área para que tirara de astucia y, con un simple toque entre rebotes, marcar el segundo de la tarde, el número 16 esta temporada con el sexto doblete del curso.

Magia y gol de Dani Lorenzo

El inicio de la segunda parte pudo ser trágico. Se confió Murillo en un pase atrás a Alfonso y el portero tuvo que salir muy forzado para despejar el balón. Cayó en Joaquín, se la cedió a Dani Sánchez, abrió para Dani Lorenzo y el marbellí le tiró un impresionante regate a Kovacevic para firmar el 0-3. Mazazo letal para un Cádiz que quería cambiar el partido con varios cambios. Uno de ellos, Antoñito, negado por completo.

Pareció ser el punto determinante para despertar al equipo gaditano. Un par de centros laterales y el balón parado inquietaron mínimamente al Málaga CF. Le dio aire Funes a la banda izquierda con la entrada de Víctor y Dorrio por Dani Sánchez y Joaquín. Unos minutos más tarde, se marchó Dotor entre lágrimas por una lesión en el hombro y le sustituyó Ochoa.

Cádiz CF - Málaga CF, en Imágenes /

Final a placer

Era muy cara la entrada para ir al partido, alrededor de 80 euros, pero el partido que estaba haciendo Dani Lorenzo no tenía precio. Estaba el Cádiz persiguiendo el balón de un lado a otro. Aparecía una luz fuga, esta vez Roger Martí, y de vuelta otra vez. Tal era el dominio blanquiazul que Funes se tomó el gusto de dar 15 minutos de descanso a Chupe y a Larrubia por Jauregi y Lobete.

David Gil le sacó dos al delantero vasco, una que no valía y otra que se quedó sin demasiado peligro. Seguía yendo el Málaga CF al área rival, ahora con Lobete, después con Ochoa, Lobete buscando otra vez el palo largo... Una detrás de otra para confirmar la tercera victoria consecutiva en Andalucía: Córdoba, Granada y ahora Cádiz. En las próximas semanas llegará Almería para intentar sellar el pleno.

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Al final, últimos minutos a placer, que no venían mal después de los últimos encuentros de locura. 54 puntos y la presión es para los demás que tienen que apretar por detrás. A disfrutar una semana más.