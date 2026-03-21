Funes, tras la exhibición del Málaga CF: "Jugamos muchos partidos de visitantes como locales y eso es diferencial"

Juanfran Funes compareció en rueda de prensa tras la exhibición del 0-3 del Málaga CF contra el Cádiz CF. "Tenemos muy buenos jugadores", asumió el técnico blanquiazul después de la victoria de su equipo. "Estamos jugando muchos partidos de visitantes como locales y eso es diferencial en la competición", asumió, además de mostrar preocupación por la lesión de Dotor.

Balance

"Ha sido uno de los partidos más completos. Lo que más nos ha gustado es ponernos por delante y mantenernos firme, seguir haciendo lo mismo, avanzar en el marcador. Hicimos una gran primera mitad, incluso para habernos ido con un gol más. A partir de ahí, ha sido mucho más fácil, también marcar justo cuando empezaba la segunda mitad. Muy contento. Cuando entraba por la puerta le decía a Juan Carlos que la última vez que estuve en el Carranza el Cádiz me metió tres. La única suerte es que vengo con los bichos y seguramente me vaya mejor que aquel día".

Dani Lorenzo

"Lo que nos está pasando pasa porque tenemos muy buenos jugadores. Vienen demostrando que son jugadores con un talento inconmensurable. Si a eso le sumas, la capacidad de trabajar sin pelota. Si un jugador está entre tres y cuatro menos sin la pelota, lo que hacemos sin la pelota es mucho más determinante porque hay que estar haciendo cosas. El equipo ha sido capaz, sin tener la pelota, de hacer las cosas muy bien. Hemos llevado el partido donde queríamos. Jugadores con tanto talento, como es Dani, nos han hecho disfrutar del partido".

Los jugadores del Málaga CF celebran el gol de Dani Lorenzo. / LaLiga

Derbi

"Los partidos tienen muchas circunstancias. Sí que es importante agradecer a los que han venido, se disfruta del equipo. Es importante todo, que disfrutemos de lo que está pasando, el presente. Hay que ilusionarse con el presente porque si no nos lo vamos a perder, hacerlo con intensidad. Cuesta mucho venir y ganar. Ahora parece fácil, pero es muy difícil. Es una alegría inmensa ver disfrutar a tantos malaguistas. Hemos tenido cierta ventaja en los derbis. En Córdoba tuve la sensación de jugar en La Rosaleda, hoy he tenido la sensación de tener un apoyo terrible, Granada fue más de lo mismo. Estamos jugando muchos partidos de visitantes como locales y eso es diferencial en la competición. Agradecer el apoyo. Todavía queda un derbi más".

Disfrutar del camino

"Lo digo por la convicción en lo que hacemos. Somos candidatos ahora en ganar al Leganés. No sabemos las circunstancias por las que nos va a llevar la competición: lesiones, momentos de partido... Van a pasar cosas y tenemos que hacer que sea bueno. Cuando uno se ocupa con mucho esmero en el siguiente, le sale mejor. Lo único que nos dará la oportunidad de que todo sea bueno es que el final del siguiente sea lo mejor posible. La gente tiene que disfrutar de la semana, del partido del equipo. Queremos que nuestra gente se sienta orgullosa".

Adrián Niño

"En el fútbol, hay cosas que te pasan y no puedes decidir. Sí puedes decidir con lo que te pasa. Hizo un gran partido Adri el otro día. A ver si la gente se cree que esto es casualidad. Tenemos tres buenos delanteros de la categoría. Se ha dado la circunstancia de que Adri va a ir con la selección, nosotros jugaremos dos partidos. Sí que era importante que los jugadores que van a estar, tengan la mejor situación. Aprovechar minutos nos puede dar que esos jugadores se encuentren las mejores circunstancias. Se lo hicimos saber a ellos".

Lesión de Dotor

"Nos preocupa y mucho lo de Carlos. No es del agrado que se lesionen jugadores. Estaremos pendientes de evolución. De momento, estamos preocupados. Parece que puede ser la clavícula, la inserción con el hombro. Estamos muy preocupados, pero no podemos anticipar cosas. Un daño grande parece que no se le ve".

Nivel del Cádiz

"Se lo he dicho a ellos: 'Disfrutad de lo que habéis hecho porque tiene mucho mérito'. Es mérito nuestro, no demérito del Cádiz. La idea de lo que hizo en Mirandés le hace un equipo que dará un paso adelante importante. Hubo ajustes que nos gustaron mucho, es un equipazo. Estaba construido para las cotas más altas. Desearle al Cádiz como un andaluz que es. Ojalá todos los partidos salgan como este".

Dar el salto como visitante

"Una cosa de lo que queríamos que me ha gustado mucho es ser capaces de, como visitantes, imponerte. Es lo más difícil. No es solo el resultado, el fútbol, que parezcamos el equipo que es local, que va a por el partido, que no especula, no espera. Lo habíamos hecho muchas veces en otros partidos. Ahora lo hemos hecho en un espacio muy grande de tiempo ante un rival que te pone en dificultad. Que demostremos comportamientos de un equipo con ambición. Nos quedan seis partidos como visitante, hay que afrontarlo así. El salto grande es ser capaz de hacerlo como visitante".