Las notas de los jugadores del Málaga CF en la victoria frente al Cádiz

El Málaga CF demostró este sábado en Cádiz que no está en el play off por estar. Quiere soñar con todo y se exhibió ante el equipo de Sergio González para firmar un importantísimo 0-3, otra victoria fuera de casa. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (7) Le sacó un tiro a Suso y poco más porque no le forzaron. Estuvo atento en un mal pase de Murillo que acabó en gol del Málaga CF. Importante portería a cero después de encajar seis en los últimos dos encuentros.

Puga (7) Mantuvo a raya a Antoñito y a cualquiera que lo intentó. Le dio al equipo mucha altura por el carril, entendimiento de 10 con Larrubia y Dotor. Algo menos firme en el pase.

Murillo (6) Se confió con ese paso atrás a Alfonso, aunque acabó en el 0-3. Es indetectable en las anticipaciones, corta mucho ahí. Generó peligro el Cádiz en centros laterales y a balón parado.

Javi Montero (6) Va ganando confianza y acierto en la salida del balón desde atrás. Estuve más firme al corto. Le superaron en algún balón aéreo por falta de intensidad en la segunda parte.

Dani Sánchez (6) Volvió a ser titular muchos meses después. Empezó algo lento con respecto a sus compañeros, superado por Suso a veces. Asistió a Dani Lorenzo en el gol.

Izan Merino (8) Otro partido de crecimiento. Papel fundamental para sacar el balón desde atrás, siempre rápido para abrir los espacios. Firme al corte y rematando en el área el balón parado.

Dotor (8) Omnipresente. Su zona de calor tuvo que ser todo el terreno de juego. Recuperó muchos balones, el primero acabó en gol de Chupe. Cayó a banda derecha, cerca del gol. Se marchó entre lágrimas por una lesión en el hombro.

Dani Lorenzo (10) Los que pagaron 80 euros por una entrada se van satisfechos porque el partido del marbellí los hace baratos. Dominio absoluto del fútbol. Los rivales siguen buscándole. El premio del gol apuntilló un encuentro espectacular.

David Larrubia (8) No necesitó el equipo de su versión MVP. La gastroenteritis le quitó algo de ritmo a su juego. Dejó muchos regates e hizo jugar a sus compañeros desde la banda derecha. Importante sin facturar números.

Joaquín (8) Solo el palo le impidió otro gol. Estuvo menos efectivo en el regate y buscó más puerta, agresivo hacia dentro casi siempre. Partido a placer para el malagueño.

Chupe (10) Dos goles más y ya van 16 este curso. Uno desde fuera del área y otro tirando de astucia dentro del área. Además, liderando la presión, robando varios balones... ¿Cuántos millones vale este delantero?

Suplentes

Dorrio (6) Empezó en banda izquierda y acabó en derecha. Se llevó varios golpes en los regates.

Víctor García (5) Entró en la segunda parte, concedió algunos centros laterales. Correcto.

Ochoa (6) Alternó momentos en la base y en la mediapunta. Generando mucho fútbol. Se marcha ahora con Irlanda sub-21.

Jauregi (5) De vuelto al césped semanas después. Se le vio falto de puntería.