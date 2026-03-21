Posibles alineaciones del Cádiz CF - Málaga CF

Málaga CF y Cádiz CF se ven las caras este sábado, a partir de las 18.30 horas, en un derbi que promete ser apasionante. Unos necesitan ganar para seguir anclados y presionar por los puestos de ascenso directo, mientras que los otros buscan huir del descenso, invictos en la llegada de Sergio González la semana pasada. No obstante, ambos equipos llegan con varias dudas en sus plantillas.

Málaga CF

La más importante en el Málaga CF es Larrubia. El '10' blanquiazul se ha visto lastrado en los últimos días por una gastroenteritis. Se perdió en el entrenamiento de este viernes, pero ha viajado con el equipo. Lo más probable es que juega porque el propio futbolista sabe de la importancia de este encuentro. En caso contrario, Dorrio parece el mejor colocado.

También está la baja segura de Rafita en esa banda izquierda. El canterano de Vélez-Málaga se ha quedado fuera por unas molestias en la rodilla y ahora deja el puesto libre para que entren Víctor o Dani Sánchez. El primero viene de ser expulsado contra el Valladolid, mientras que el segundo apenas disputó unos pocos minutos frente al Huesca. Ahora bien, todo apunta a que puede empezar uno y acabar otro el encuentro.

La otra duda que puede haber es la de la punta de ataque. Adrián Niño, convocado con España sub-21, viene de ser titular en el último encuentro, aunque Chupe saldó sus minutos con un doblete. El cordobés podría recuperar su puesto, aunque todo podría venir determinado por las condiciones defensivas del rival.

Antoñito Cordero, ahora en el Cádiz. / Cádiz CF

Cádiz

En el Cádiz, Sergio González ha tenido una semana importante de trabajo. Debutó con victoria frente al Mirandés (0-2) y ahora regresa ante su afición en el JP Financial Estadio con un par de dudas en el lateral izquierdo y en la mediapunta. Antoñito Cordero se quedó a cero en ese encuentro en Anduva y, con Suso y Brian Ocampo por delante, tendría que salir desde el banquillo para enfrentarse a sus excompañeros.

Posibles alineaciones

Cádiz CF: David Gil, Iza Carcelén, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Moussa Diakité, Ortuño, Suso, Brian Ocampo, Diarra y García Pascual.

Málaga CF: Herrero, Puga, Murillo, Montero, Dani Sánchez, Izan Merino, Dotor, Dani Lorenzo, Joaquín, Larrubia y Chupe.