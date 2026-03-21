Próximo rival
Sergio González, entrenador del Cádiz: "Espero un Málaga CF con energía, son atrevidos y con descargo"
El técnico del equipo gaditano apeló a la afición cadista en la previa: "El campo tiene que ser una olla a presión"
Sergio González, entrenador del Cádiz, compareció este viernes antes de enfrentarse al Málaga CF (sábado, 18.30 horas). El técnico barcelonés se reestrenó en el banquillo cadista la pasada jornada con victoria en Miranda de Ebro (0-2). Su cometido pasa por evitar la zona de descenso a Primera Federación a la que se acercaba de manera peligrosa el vecino andaluz.
Análisis del Málaga CF
"Espero un Málaga con mucha energía porque están en su mejor nivel individual y colectivo. Son atrevidos y con mucho descaro. Será un rival fuerte pero jugamos en casa. Hay que recuperar la fortaleza de nuestro estadio. El partido tiene todos los condicionantes para que la gente venga a vernos".
Intensidad del JF Financial Estadio
"Tiene que ser una olla a presión. Queremos enganchar a los nuestros con competitividad y buen fútbol. Tenemos una afición ejemplar y necesitamos que nos animen al máximo, pero para recibir ese plus, necesitamos darles cosas".
El Málaga CF, por su parte, busca seguir en la pelea por el ascenso a Primera División. Encara el encuentro con la baja de Rafita, todavía recuperándose de su molestia en la rodilla derecha sufrida ante la SD Huesca y con la duda, por gastroenteritis, de Larrubia.
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