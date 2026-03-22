Segunda RFEF
El Atlético Malagueño desciende a Tercera RFEF
El filial blanquiazul que fue entrenador por Funes hasta la destitución de Pellicer consuma su descenso matemático a falta de seis jornadas
El Atlético Malagueño vuelve a Tercera RFEF. Ya es matemático. A falta de seis jornadas y después de caer en el feudo del Yeclano (3-0) ha consumado un descenso al que sólo le restaba conocer la fecha exacta. El filial que el propio Funes había dejado colista cuando fue llamado a dirigir el primer equipo, tras la destitución de Sergio Pellicer, no ha podido enderezar el rumbo en este arranque de año.
Después de la jornada de este fin de semana sigue en la última posición, con 20 puntos de desventaja sobre el Xerez Deportivo, que marca la plaza de promoción en el grupo cuarto de Segunda RFEF. La cuarta categoría del fútbol español alberga actualmente a históricos del balompié nacional, como Recreativo, Real Jaén, Linares Deportivo o UD Melilla, pero ni siquiera el fiial de la UD Almería ha logrado pasar de las cuatro victorias en 28 jornadas (sólo una más que el Atlético Malagueño).
Representación provincial
En este mismo grupo, el CD Estepona FS también se encuentra en zona de descenso. Dice mucho de lo complicado de poder consolidarse en la categoría. Los esteponeros aventajan en 16 puntos a los malaguistas, pero tienen la permanencia a seis puntos y esa promoción ya aludida, a cuatro. Sólo dos escuadras representan a la provincia en el escalón inmediatamente inferior a una Primera RFEF donde militan este curso, con suerte desigual en su lucha por la permanencia, Antequera, Torremolinos y Marbella.
- Renfe estudia dos soluciones para el AVE Málaga-Madrid tras el corte en Álora
- La Ciudad de la Justicia de Málaga llega a su límite: la Junta propone ampliarla con una torre de ocho plantas
- El Cautivo regalará ramos de claveles de la Misa del Alba a los centros sanitarios de Málaga
- El Mercado del Queso vuelve a Torre del Mar este domingo: habrá 50 puestos con los mejores vinos, artesanía y quesos de todas las especialidades
- Polémica en las redes sociales por la camiseta retro del Málaga CF
- La textil malagueña Mayoral cierra 2025 con 352 millones de facturación, un 4% menos, por el descenso en ventas internacionales
- El nuevo restaurante de Málaga con menú de sushi y ramen decorado con figuras anime que triunfa entre familias: 'Te transporta directamente a Japón
- El barco Logos Hope, con la librería flotante más grande del mundo, atraca en Málaga y abre sus puertas al público