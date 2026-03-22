El Atlético Malagueño desciende a Tercera RFEF

El Atlético Malagueño vuelve a Tercera RFEF. Ya es matemático. A falta de seis jornadas y después de caer en el feudo del Yeclano (3-0) ha consumado un descenso al que sólo le restaba conocer la fecha exacta. El filial que el propio Funes había dejado colista cuando fue llamado a dirigir el primer equipo, tras la destitución de Sergio Pellicer, no ha podido enderezar el rumbo en este arranque de año.

Después de la jornada de este fin de semana sigue en la última posición, con 20 puntos de desventaja sobre el Xerez Deportivo, que marca la plaza de promoción en el grupo cuarto de Segunda RFEF. La cuarta categoría del fútbol español alberga actualmente a históricos del balompié nacional, como Recreativo, Real Jaén, Linares Deportivo o UD Melilla, pero ni siquiera el fiial de la UD Almería ha logrado pasar de las cuatro victorias en 28 jornadas (sólo una más que el Atlético Malagueño).

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Representación provincial

En este mismo grupo, el CD Estepona FS también se encuentra en zona de descenso. Dice mucho de lo complicado de poder consolidarse en la categoría. Los esteponeros aventajan en 16 puntos a los malaguistas, pero tienen la permanencia a seis puntos y esa promoción ya aludida, a cuatro. Sólo dos escuadras representan a la provincia en el escalón inmediatamente inferior a una Primera RFEF donde militan este curso, con suerte desigual en su lucha por la permanencia, Antequera, Torremolinos y Marbella.