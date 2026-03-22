Así está la clasificación de Segunda División en la jornada 31: El Málaga CF roza el ascenso directo

El Málaga CF está saboreando un gran momento en esta temporada 2025/26 y la jornada 31 lo ha vuelto a demostrar con una clase magistral de fútbol en Cádiz. El triunfo coloca a los blanquiazules con 54 puntos, más que los que sumó en todo el curso pasado (53). Solo un crédito separa del ascenso directo a los de Juanfran Funes que, a falta de los duelos de este domingo y lunes, ya tienen asegurado el cuarto puesto en la tabla de cara al siguiente encuentro.

Clasificación

El equipo de Martiricos se consolida en los puestos de play off y, más importante, sigue de lleno en la pelea por el ascenso directo a la máxima categoría del fútbol español. El Racing de Santander, que sigue liderando la Liga Hypermotion con 59 puntos, vivió un partido para olvidar en El Sardinero ante un Albacete que le endosó un duro 0-4.

Su inmediato perseguidor, el Deportivo de La Coruña (55), sí logró la victoria en casa, tras remontar el partido y meter en el minuto 86 el gol que sentenció la cita frente al Real Zaragoza (2-1). El Almería comparte puntuación con los herculinos y se ubica tercero después de un meritorio triunfo en El Alcoraz (1-3), donde estuvo más de media hora con un jugador menos por la expulsión de Leo Baptistao.

Jornada 31

Todavía quedan numerosos encuentros para completar la jornada 31 en Segunda División. Este domingo: Burgos-Córdoba (14:00 horas); R. Sociedad B-Granada (16:15 horas); Mirandés-Valladolid (16:15 horas) y Las Palmas-Sporting (18:15 horas). Mientras que el lunes, el Castellón-Cultural Leonesa (20:30 horas) pondrá el punto y seguido a esta apretada carrera. De muchos de esos resultados dependerá el colchón con el que se quede el Málaga CF respecto a la séptima plaza, la primera fuera de la zona de play off de ascenso.

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Próxima cita del Málaga CF

El conjunto blanquiazul, a falta de 11 encuentros para el play off, ya tiene la mirada puesta en el próximo sábado. El Málaga CF recibirá al Leganés, a partir de las 18:30 horas. El rival madrileño llegará a La Rosaleda con un chute de confianza después de haberle ganado 5-2 al Ceuta esta jornada.