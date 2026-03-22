El Málaga CF, campeón con Súper Boke de LaLiga de las mascotas

El Málaga CF está otra vez de moda. Si ha recordado en este arranque de 2026 al de los números de Champions, puesto que en lo que va de año supera en puntos cosechados al resto de equipos del fútbol profesional español, incluidos Real Madrid y Barcelona, ahora también es campeón con su mascota, Súper Boke.

En una mañana radiante para la práctica deportiva, el representante malaguista ha demostrado una destreza insólita en la competición de LaLiga de las mascotas, celebrada en su tercera edición sobre el césped del estadio de La Cartuja. La capital hispalense acogió un torneo en el que se midieron hasta 16 integrantes de otras entidades de Primera y Segunda División.

Un futbolista más

Súper Boke parecía disponer de una marcha más en las pruebas físicas, en consonancia a esa plantilla que en los últimos partidos ligueros no baja los brazos ni incluso con dos dianas de renta en el marcador. Como un jugador más a las órdenes de Juanfran Funes, la mascota captó desde un primer momento la atención del speaker encargado de conducir la competición.

La mascota malaguista se impuso con un total de 72 puntos, por delante de Pío Pío, el representante en esta competición de la UD Las Palmas, y Koki, del Córdoba CF. Así se completó el podio final, con estas dos últimas mascotas empatadas con 60 puntos. Rozó esas posiciones Pepe Zorrillo, la mascota del Valladolid, finalmente cuarta con 59 puntos.

La capital sevillana mostró una intensa pugna por las posiciones de privilegio, como demostró la rapidez y fortaleza que incluso puso sobre el césped el propio Pepe Zorrillo, cuarto clasificado. Recordemos que en las dos primeras ediciones de este particular acontecimiento deportivo obtuvieron los triunfos la mascota valencianista Amunt y Súper Pepino, del Leganés. Precisamente será el cuadro pepinero el encargado de visitar La Rosaleda el próximo sábado, en una nueva jornada de LaLiga Hypermotion.

Es bastante probable que en la víspera del Domingo de Ramos sea agasajado Súper Boke como se merece. Y es que el Málaga CF tiene un equipo y una afición de Primera, en plena lucha deportiva por el regreso a la máxima competición española, pero ahora sí que además puede afirmar con rotundidad que tiene a la mascota más en forma del fútbol profesional patrio.

Duda razonable

Los Chupe, Larrubia, Dani Lorenzo, Joaquín, Izan Merino, Ochoa o Rafita son buenos ejemplos, dentro de la extensa cantera malaguista, para un Súper Boke que igual se ha colado en alguna sesión de Funes, a tenor de las virtudes físicas que ha demostrado este penúltimo domingo de marzo sobre el césped de La Cartuja.

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Su velocidad en las pruebas atléticas, así como en los juegos de habilidad o las actividades de animación, causaron sensación entre grandes y pequeños. Fue una jornada inolvidable, que a buen seguro contribuye a reforzar ese buen momento que atraviesa el primer equipo del club blanquiazul.