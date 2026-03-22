Málaga CF: Licencia para soñar con el ascenso directo a Primera División

Ya hace varias semanas que el Málaga CF sueña con el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Los blanquiazules están plenamente asentados en la pelea por el play off de la Liga Hypermotion. Después de cinco partidos sin conocer la derrota, consiguiendo trece de la quincena de puntos posibles, los de Funes se colocan a la mínima del corte actual para estar dentro de los dos primeros puestos de la tabla. En un contexto en el que los rivales se reforzaron de forma importante en el mercado invernal, los malaguistas están deslumbrando con su cantera como protagonista. Un juego que tiene todas las papeletas para seguir brillando y, con ello, licencia para optar a subir de categoría de forma directa.

Dos plazas de vía rápida

Con 54 puntos en 31 jornadas, el Málaga ya ha superado su registro total del pasado curso (53) y se sitúa a un solo paso, con 11 partidos por delante, del ascenso directo. Actualmente, esta zona la ocupan el Racing de Santander, líder con 59 créditos, y el Deportivo de La Coruña (55). La UD Almería se encuentra tercera, empatada en puntos con los herculinos. Un margen mínimo que, unido a la dinámica del equipo, convierte el sueño en una opción muy real.

El Málaga CF se llevó los tres puntos en el JP Financial de Cádiz. / LaLiga

La cifra del ascenso directo en las últimas diez temporadas

Si se analiza la última década, los puntos necesarios para asegurarse el ascenso directo han oscilado entre 66 y 81. Una media que sitúa en torno a 73 los créditos en los que se puede apoyar el conjunto blanquiazul para instalarse en la elite por la vía rápida. Todavía con 33 puntos abiertos a conseguir en los 11 duelos restantes.

La menor cifra con la que ha 'subido' un equipo sin necesidad de play off desde la temporada 2015/16, la firmó el Cádiz CF (66) en la 19/20, solo superado aquel año por la SD Huesca (70). Un curso antes, el Málaga CF se quedó a las puertas, tercero, sumando 75, por los 79 que hizo el Granada CF. El mayor dígito lo marcaron la UD Almería (1º) y el Real Valladolid CF (2º) en la temporada 2021/22, ambos con esos 81 puntos. En esa ocasión, el Eibar, con 80 no ascendió directamente.

Calendario exigente

En base al rendimiento actual de los de Juanfran Funes alcanzar la cifra es más que viable. Sin embargo, no hay tiempo para la distensión ya que el calendario se avecina complejo. El Málaga CF se medirán primero al CD Leganés, el 28 de marzo, y al FC Andorra el Miércoles Santo, antes de afrontar un tramo decisivo ante rivales directos.

La recta final alternará partidos en La Rosaleda frente a Las Palmas (6º), Castellón (5º), Sporting (9º) y Racing (1º). Y también salidas complicadas a los campos del Deportivo (2º), Almería (3º), Eibar (8º) y Ceuta (10º) para cerrar la fase regular contra un equipo que lucha por la permanencia, el Zaragoza (20º).

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Objetivo realista

Ante un panorama muy exigente, pero afrontado con una gran dinámica, el conjunto de Martiricos no solo está en la batalla por el play off, sino que, más que nunca, el ascenso directo ya no es una quimera. El objetivo es realista. En Málaga, hay licencia para soñar.