Preocupación por el alcance de la lesión de Dotor

Fue la cara amarga de la histórica goleada del Málaga CF en Cádiz (0-3). El madrileño Carlos Dotor se marchó entre lágrimas del terreno de juego, ante el intenso dolor que sentía en la clavícula. Tuvo que ser sustituido por Aaron Ochoa cuando se aproximaba el minuto 70, después de sufrir una caída poco antes. El encuentro en ese momento lo tenía bastante controlado el equipo blanquiazul.

El centrocampista ha sido sometido a pruebas este domingo y existe bastante preocupación en el seno del club , debido al buen estado de forma que atraviesa y la dificultad de que se sucederán hasta tres jornadas ligueras en plena Semana Santa. Sufre una "subluxación acromioclavicular G-II" y, según el club, será sometido a un "tratamiento conservador". El técnico malaguista, Juanfran Funes expresaba en rueda de prensa ese temor, nada más concluir el derbi andaluz: "Nos preocupa y mucho lo de Carlos. No es del agrado que se lesionen jugadores".

"Muy preocupados"

Agregó que las pruebas de este domingo serían determinantes, así como la propia reacción del jugador con el paso de las horas: "Estaremos pendientes de evolución. De momento, estamos preocupados. Parece que puede ser la clavícula, la inserción con el hombro. Estamos muy preocupados, pero no podemos anticipar cosas. Un daño grande parece que no se le ve".

"Lo menos posible"

Dotor se encuentra cedido por el Celta, sin opción de compra, y en el Carranza asistió a Chupe en el primer tanto. El cordobés también se refirió en zona mixta a su compañero: "Se le ha visto fastidiado, es mi compañero de habitación y he sido de los primeros en ir a preguntarle. Espero que sea lo menos posible y esté la semana que viene con el equipo".

El centrocampista madrileño no ha dejado de ser protagonista en las últimas jornadas, como ha destacado la propia grada de La Rosaleda. Es uno de los puntales del esquema de Funes y, con el paso de las semanas, el propio preparador lojeño lo ha remarcado cuando se le ha preguntado por su sacrificio y capacidad técnica.

Tres choques en ocho días

El próximo compromiso en LaLiga Hypermotion para el cuadro costasoleño está previsto para el sábado 28 de marzo, víspera del Domingo de Ramos. Los de Funes recibirán al Leganés en La Rosaleda (18.30 horas), con la intención de no perder la estela de Almería y Deportivo, que tampoco fallaron este fin de semana y los anteceden en la tabla.

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El Málaga CF viajará el Miércoles Santo, 1 de abril, al feudo del FC Andorra (19.00 horas). Y cerrará el ciclo de tres encuentros en ocho días el Sábado de Gloria, 4 de abril, en uno de los choques fundamentales de este mes en la pugna por el ascenso, ante el Deportivo en Riazor (18.30 horas).