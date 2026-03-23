Clasificación: El Málaga CF abre cuatro puntos de distancia con el sexto tras el pinchazo del Castellón

LaLiga Hypermotion cerró este lunes la jornada 31 de la temporada regular. Por delante quedarán 11 partidos para cada uno de los equipos y el Málaga CF los afrontará asentado en la cuarta posición después de un nuevo pinchazo del Castellón. El equipo albinegro cedió un empate en los minutos finales para sumar un punto frente a la Cultural Leonesa (1-1), el quinto encuentro seguido sin conocer la victoria.

Lo cierto es que el partido acabó con un gol para cada uno, pero ocasiones hubo para algo más desde la primera parte. Hubo que esperar hasta después de la segunda para que Camara estrenara el marcador del Castellón. El partido se abrió aún más, con avisos muy serios desde la Cultural, aunque el empate llegó desde el punto de penalti. Fadel lo cometió y Luis Chacón lo convirtió para establecer la igualdad definitiva en el minuto 90.

Clasificación

Así, la clasificación por arriba sufre cambios importantes. El Racing de Santander sigue líder con 59 puntos. Deportivo de La Coruña (55), Almería (55) y Málaga CF (54) compiten muy cerca por esa segunda plaza, mientras que se abre un espacio considerable con Las Palmas (51) y el Castellón (50), que ahora iguala con el Burgos en la séptima posición. A partir de ahí, se abre un hueco de cinco puntos con el octavo clasificado, el Eibar (45), más de un partido.

Jornada 32

Córdoba-Mirandés, Ceuta-Cádiz, Valladolid-Burgos, Granada-Huesca, Málaga CF-CD Leganés, Real Sporting-Deportivo de La Coruña, Albacete-Castellón, Eibar-Las Palmas, Cultural Leonesa-Andorra, Real Zaragoza-Racing de Santander y Almería-Real Sociedad son los partidos de este próximo fin de semana, ya afectados por las bajas internacionales.