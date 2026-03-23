El Dépor - Málaga CF queda declarado de alto riesgo

El Málaga CF visitará al Deportivo de La Coruña en Riazor el próximo 4 de abril, Sábado Santo, con un incremento claro en la seguridad después de que la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte haya declarado de alto riesgo el cruce de la jornada 34 de Segunda División.

Incidentes recientes

Los grupos ultras de Riazor Blues y el Frente Bokerón se van a encontrar en Galicia un año y medio después de un lamentable bochorno. Se enfrentaron en la previa del encuentro de la primera vuelta de la temporada 2024/25, alterando el orden de la vía pública en Galicia y con varios detenidos. Después, han recibido sanciones importantes e incluso la suspensión para acceder a eventos deportivos.

Ahora, con el Deportivo de La Coruña en ascenso directo y con el Málaga CF a solo un punto de esa segunda plaza, ambos equipos se la juegan en ese partido de Riazor. La peor de las noticias es que no hay que poner todos los focos en el césped, sino también en las gradas, con el reencuentro de los radicales en el mismo escenario en el que se enfrentaron a final de 2024.

Ultras del Frente Bokerón provocan altercados en La Coruña / L. O.

Refuerzo de seguridad

"La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de los accesos a los pabellones o estadios. Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes", asegura la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Antes, al Málaga CF le quedarán dos encuentros más. Este sábado recibirá en La Rosaleda al Leganés (18.30 horas), mientras que el 1 de abril, Miércoles Santo, se desplazará hasta el Principado para jugar contra el Andorra (19.00 horas).