Horario confirmado del Málaga CF - UD Las Palmas en La Rosaleda

LaLiga anunció este lunes las fechas y los horarios correspondientes de los encuentros de la jornada 35, el esprint final de Segunda División. El Málaga CF se estará jugando entonces el ascenso, vía directa o play off, a Primera y lo hará ese fin de semana con un encuentro frente a la UD Las Palmas.

El conjunto de Funes estará inmerso en su traca final adelantada. Después de visitar al Deportivo de La Coruña en Riazor el Sábado Santo, el Málaga CF volverá a La Rosaleda para disputarse los tres puntos contra un rival directo por el ascenso. El goal average tomará más importancia que nunca y los de Martiricos lo tienen a favor después de asaltar el estadio de Las Palmas con un solitario gol de Rafa Rodríguez al inicio de la temporada.

Jornada retro

Hay que recordar que esta jornada de Segunda División estará marcada por el carácter retro. Pese a jugar en La Rosaleda, el Málaga CF no vestirá la tradicional equipación blanquiazul, sino la negra y dorada que marcó los primeros pasos en competición europea y que ha traído polémica con la presentación de IlloJuan. También recordarán al pasado los grafismos, el diseño de los balones e incluso la vestimenta de los árbitros.

Próximos partidos

Jornada 32. MÁLAGA CF - Leganés. Sábado 28 de marzo, 18.30 horas.

Jornada 33. FC Andorra - MÁLAGA CF. Miércoles 1 de abril, 19.00 horas.

Jornada 34. Deportivo de La Coruña - MÁLAGA CF. Sábado 4 de abril, 18.30 horas.

Jornada 35. MÁLAGA CF - UD Las Palmas. Sábado 11 de abril, 18.30 horas.