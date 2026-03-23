El Málaga CF busca sustituto para Dotor tras su lesión: pocas opciones en el centro del campo

El Málaga CF ha podido respirar con la lesión de Carlos Dotor, después de marcharse en Cádiz entre lágrimas, pero lo cierto Juanfran Funes tiene que tomar una compleja decisión sobre su sustituto temporal. El madrileño sufre una subluxación acromioclavicular de grado II y se perderá varios encuentros. No obstante, la pregunta más importante recae en el banquillo: ¿cómo tocar una pieza esencial sin alterar los resultados?

El centrocampista blanquiazul, cedido por el Celta, apenas se ha ausentado un partido en toda la 'era Funes'. Fue contra el CD Mirandés, cumpliendo sanción por el ciclo de tarjetas amarillas, y el equipo perdió en Anduva por 2-1. Pese a ese polémico penalti por parte de Puga, el Málaga CF se quedó algo desdibujado en el centro del campo y cosechó ahí la primera de las dos únicas derrotas que ha sumado el técnico de Loja en Segunda División hasta el momento.

Además, esta lesión le llega a Dotor en un momento futbolístico muy importante. Marcó ante el Real Valladolid su primer gol de la temporada y estaba protagonizando un partido soberbio frente al Cádiz, dando paso a que Chupe abriera la lata tras una recuperación, liderando la presión, cayendo a banda, moviéndose por todo el centro del campo... Una figura clave que ha ido ganando peso y valor con el paso de los encuentros.

Aaron Ochoa no podrá jugar al estar con Irlanda sub-21. / LaLiga

Ochoa

Aquel día de Mirandés, por ejemplo, fue Aaron Ochoa su sustituto, pero ahora tampoco es una opción. El marbellí ya está concentrado esta semana con Irlanda sub-21 para jugar varios partidos de clasificación al Europeo. Es decir, que no va a poder ser un recambio ni contra el Leganés ni tampoco frente al Andorra. Otro capítulo será ante el Deportivo de La Coruña y lo que está por venir.

Otras dos opciones descartadas

Así que el casting está abierto para buscarle compañero a la dupla Dani Lorenzo-Izan Merino. Luismi continúa lesionado y Ramón aún no ha vuelto a una convocatoria después de su grave lesión de rodilla, por lo que están descartados.

Brasanac, Rafa y Juanpe

No son tantas las opciones. Brasanac lleva sin jugar desde noviembre después de afrontar una artroscopia en la rodilla. Puede ser una opción de recambio, pero no titular. Así que se quedan Rafa Rodríguez y Juanpe. El sevillano sí ha jugado más como mediapunta. Es un perfil físico interesante en la zona más adelantada y ha demostrado tener capacidad de gol. Sin embargo, siempre que ha jugado con Funes lo ha hecho desde el puesto de pivote.

La otra candidatura es la del gaditano, aunque se trata de un futbolista mucho más posicional, de contención en el juego y también habitual en el pivote. Es decir, tendrían que adelantar su parcela tanto Izan como Dani Lorenzo, siendo dos piezas esenciales en la salida del balón desde atrás y diferenciales en este momento de la temporada. Sin descartar tampoco la opción de centrar a Larrubia y buscar un extremo.

Le queda a Funes toda una semana para probar. El equipo vuelve este martes a entrenar, a partir de las 10.30 horas. Serán cuatro sesiones de trabajo para preparar el partido del Leganés y cuadrar este complicado encaje de piezas que ha supuesto la lesión de Dotor.