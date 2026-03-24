Chupe se cita con la historia del Málaga CF

Chupe tiene entre ceja y ceja dos objetivos este curso como son el ascenso con el Málaga CF a Primera División y el pichichi de LaLiga Hypermotion. Le quedan por delante 11 encuentros de temporada regular para alcanzarlos, además del play off en caso del sueño de la ciudad, pero la realidad es que sus números han provocado que aparezca una oportunidad de dejar su nombre en la historia de Martiricos con apenas 21 años: ser el máximo goleador en una temporada con el Málaga CF.

La temporada del delantero cordobés está dejando sin palabras a propios y extraños. No lleva ni un año y medio jugando de forma continua con el primer equipo y ya ocupa un lugar clave en este sueño que se ha convertido estar en la máxima competición el próximo año. No es una obligación, sí una ilusión. Y ahí Chupe juega un papel fundamental con la posibilidad de hacer historia.

Pichichi y ascenso

16 goles acumula hasta el momento. Los ha marcado desde el punto de penalti, desde fuera del área, en el área pequeña, con el pie izquierdo, con el derecho, de cabeza... de todos los colores. Andrés Martín y Sergio Arribas le esperan en la carrera por el pichichi de Segunda, y también otros tres nombres en la carrera por ser el máximo goleador en una temporada del Málaga CF.

En este siglo XXI, solo hay dos delanteros que hayan marcado más dianas en un solo curso defendiendo la elástica blanquiazul. El primero es Salva Ballesta en la temporada 2003/04 con 18 dianas y el segundo es Dely Valdés con 17 en la campaña 2000/01. En términos globales, solo hay uno más que le supere, aunque más lejos: Catanha con 24 goles en la temporada 1999/2000. Ellos tres lo hicieron para mantener al Málaga CF en Primera y Chupe les persigue para ascenderlo.

Temporada de Roberto

Para ser verdaderamente conscientes y poner sobre la mesa la importancia de los números que está protagonizando Chupe, hay otro delantero con pasado y formación en el Málaga CF que puede ayudar: Roberto. En el recuerdo queda su impacto para ascender al Málaga CF desde Primera RFEF. El cordobés marcó 15 goles en los 34 partidos que disputó de temporada regular para después dar el salto definitivo con cinco tantos más en un play off histórico.

Roberto fue la referencia ofensiva del Málaga CF que ascendió a Segunda. / Málaga CF

Primera y Segunda División

Por si fuera poco, hay otro dato más: es el goleador de Primera y Segunda División más en forma en este inicio de 2026 en lo que se refiere a dianas registradas en Liga. Son 10 tantos los que ha marcado el ‘9’ blanquiazul por delante del resto de futbolistas que ocupan portadas, titulares y llamadas de la selección nacional, sea en la categoría que sea.

Muriqi (9, Real Mallorca), Ante Budimir (8, Osasuna), Sergio Arribas (8, Almería) y Andrés Martín (8, Racing de Santander) son sus más inmediatos perseguidores. Incluso David Larrubia se hace un hueco en esta lista con siete tantos, los mismos que Lamine Yamal (FC Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) y Carlos Espí (Levante), en Primera División, en el mismo tramo del año natural.

No se puede entender la temporada 2025/26 del Málaga CF sin Chupe y ahora le queda el tramo de temporada más importante. Aun sin goles, es un delantero diferencial y desequilibrante. Cuando consigue ver puerta y a base de dobletes, el delantero cordobés demuestra que no hay ilusiones que no se puedan cumplir y una de ellas está a solo un punto.