Dani Lorenzo radiografía su última obra de arte: caño y gol en el Cádiz CF - Málaga CF

Muchos focos apuntan a Chupe y a David Larrubia en este Málaga CF de "los bichos" -así los definió Juanfran Funes- que sueña con la posibilidad de hacer real el ascenso directo. Sin embargo, Dani Lorenzo ha dado un golpe sobre la mesa esta campaña. Apenas pudo jugar el pasado curso por una lesión en el pubis y ahora se ha confirmado, con renovación incluida hasta 2028 y un año más opcional, como un jugador digno de Primera División en su temporada de confirmación como líder absoluto del centro del campo.

Exhibición en Cádiz

El marbellí se ha asentado como uno de sus futbolistas por los que merece pagar la entrada. Va a exhibición por partido y el último espectáculo llegó en el JP Financial Estadio con un gol de bellísima factura que, 'simplemente', sirvió para redondear el enorme partido que protagonizó con o sin gol. Hizo jugar a sus compañeros, dio una lección magistral de fútbol, abrió las 'aguas' a sus anchas por el césped gaditano, firmó una ruleta espectacular en campo propio que recuerdan a otro mítico '22' como Isco y de paso marcó.

Dani Lorenzo ha analizado en los medios del club de Martiricos su último tanto: "Ahí veo que Dani -Sánchez- va arrancando y le pido el balón. Claro, cuando ya controlo y veo que tengo la defensa encima, el último recurso que me sale es tirarle un caño. Tengo la suerte de que me sale y ya, cuando la pelota se me queda ahí, intento llegar con todo. La puntera creo que no era el recurso más rápido para poder llegar a la pelota. La intento poner al palo y, gracias a Dios, sale bien".

Dani Lorenzo brilló en el Cádiz CF - Málaga CF con un partido espectacular. / Málaga CF

Un año redondo

Está siendo su año y no había decisión más sencilla en Martiricos que acometer su renovación hasta 2028, pese a acabar contrato el verano de 2027. Sin embargo, atarle era una prioridad y un deber absoluto por parte de Loren Juarros ante la codicia de rivales de una categoría superior. Los cuatro goles marcados hasta el momento lo igualan con sus mejores números en el curso 2023/24 en Primera RFEF, cuando marcó otros cuatro. Y, además, suma 2.170 minutos entre Liga y Copa por los 2.418 de entonces. Dominio físico el que ha ganado, que no es poco, y regularidad sin lesiones. Todo un golpe sobre la mesa en un año que no se entiende sin la figura de Dani Lorenzo en Málaga.

Su deseo para este fin de semana contra el Leganés lo tiene claro: "Muy contento. Creo que es un gol muy bonito y espero que sean muchos más. Ojalá el sábado pueda hacer otro parecido o al menos que sirva para conseguir los tres puntos". Y con gol o sin él, es una de las estrellas de este Málaga CF de "los bichos".