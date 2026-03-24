El Málaga CF llevará a los barrios de la ciudad en el brazalete de capitán

El Málaga CF ha puesto en marcha una nueva iniciativa para seguir estrechando lazos con la ciudad. José Luis Puche ha diseñado en los últimos años brazaletes de capitán con los que se quería homenajear a los 103 municipios en los que residen los malaguistas y que conforman la provincia de Málaga. De hecho, se presentó la exposición 'Málaga, una provincia blanquiazul' y ahora el club ha querido ir un paso más allá con la obra del artista.

Desde este sábado y hasta el final de la temporada regular, los barrios van a ser los grandes protagonistas en el tramo más importante de la temporada. El nuevo proyecto de Puche va a aunar once brazaletes de capitán con la representación de los distritos malagueños, simbolizando el arraigo y la identidad local del club en los once partidos restantes.

"Como artista he hecho muchos proyectos en mi vida, pero sin duda este es uno de los más especiales e ilusionantes porque hablo de Málaga, que es mi origen, y lo vinculo a mi equipo, el Málaga CF", reconoce el artista, que también se ha reencontrado con sus raíces desde Nueva York, donde ha realizado parte de esta campaña que pretende acompañar al equipo en el tramo final del curso.

El Palo, primer protagonista

El primer protagonista será este sábado el barrio de El Palo en el brazalete de Alfonso Herrero. "Será el proyecto final para cerrar esta etapa y para que cada malagueño se sienta representado", asume Puche hasta completar un once inicial simbólico, con el objetivo de que cada aficionado se vea reflejado en el brazalete de capitán del Málaga CF.

Noticias relacionadas

El objetivo lo tiene claro el malagueño: "Ojalá estos barrios nos acompañen en la recta final y nos den esa suerte para llevar al Málaga CF donde se merece: la Primera División". Y el equipo va a recibir el apoyo de toda la provincia, dentro y fuera de casa, para intentar hacerlo realidad.