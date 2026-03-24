El Málaga CF vuelve al trabajo con Rafita y siete ausencias

El Málaga CF empezó este martes a preparar el encuentro frente al CD Leganés (sábado, 18.30 horas). Partido muy importante en La Rosaleda antes de que llegue este infernal mes de abril con Andorra, Deportivo de La Coruña, Las Palmas, UD Almería y Castellón de forma consecutiva. Al menos, sirve de aliento volver a los entrenamientos con cuatro puntos de distancia sobre el sexto clasificado después del pinchazo de los de Pablo Hernández.

No va a ser una semana fácil en Martiricos por todas las decisiones que hay que tomar. Con las bajas internacionales de Aaron Ochoa y Adrián Niño, además de las lesiones de larga duración de Luismi y Pastor -sin ficha-, todos los focos están puestos en otros cuatro jugadores y en sus tiempos de recuperación: Einar Galilea, Rafita, Dotor y Haitam.

Solo un regreso

La única buena noticia es la del lateral malagueño. Rafita regresó con el grupo con normalidad después de esos problemas de rodilla que le mantuvieron en el dique seco en Cádiz. Es una vuelta muy importante, aunque bien es cierto que ese carril izquierdo parece ganar competencia con la mejora de Dani Sánchez y Víctor, muy correctos en la última victoria.

En cuanto al resto de lesionados, no hay grandes novedades con respecto a la semana anterior. Galilea y Dotor se quedarán fuera contra el Leganés, mientras que la evolución de Haitam la marcará el día a día. La gran decisión de esta semana viene en el centro del campo para sustituir una pieza esencial como es el madrileño.

Tres entrenamientos más

Este miércoles, también a partir de las 10.30 horas, nueva jornada de entrenamiento en las instalaciones de La Rosaleda, ya con Rafita integrado en el grupo y pendientes del resto de lesionados. A partir de las 13.00 horas, Dani Sánchez comparecerá en rueda de prensa.