Dani Sánchez: "El mejor momento del Málaga CF todavía no ha llegado"

Dani Sánchez pasó este miércoles por sala de prensa días después de su titularidad en Cádiz. Volvió a vestir la camiseta blanquiazul el pasado sábado después de varios meses apartado por una lesión y ahora se siente "muy motivado" de cara a los últimos meses con una sentencia clara: "El mejor momento del Málaga CF todavía no ha llegado".

Meses de lesiones

El lateral malagueño regresó en Cádiz a un once inicial muchos meses después: "Era un partido muy ilusionante para mí. Tenía opciones de salir de inicio, quería aprovechar la oportunidad. Tengo ganas de seguir con este nivel, puedo dar más. Estoy muy motivado con estos últimos meses de competición".

No ha sido un tramo fácil porque no solo han sido lesiones musculares las que le han lastrado. También momentos personales muy bajos: "Estoy a buen nivel. Me vino bien. He notado el cariño de la gente. Muy agradecido a mi familia y a la gente cercana, también la afición que ha estado a mi lado". Y ahora ve "las cosas diferentes. Vengo desde el barro, trabajo lo máximo posible. Estoy muy feliz, me considero importante".

Dani Sánchez salió de inicio por parte del Málaga CF en Cádiz. / Málaga CF

Estado del equipo

Una lesión apartó al zurdo de los planes del equipo y aprovechó para disfrutar por el rendimiento del equipo: "Cuando estaba fuera, sufría porque el futbolista quiere estar y sentirse partícipe. Después de la lesión, he disfrutado estos meses de otra manera. El equipo estaba espectacular. Dentro vivimos el momento. Somos niños y queremos disfrutar, honramos el escudo que llevamos. El mejor momento del Málaga CF todavía no ha llegado".

No obstante, son muy conscientes de lo que está por venir: "Lo estamos afrontando con tranquilidad. Tenemos muchas ganas del mes de abril porque sabemos que es importante, sabemos qué es lo que se juega. Vamos a enfrentarnos a rivales de arriba. Trabajamos cada día". Aunque antes viene una importante piedra este sábado: "El Leganés no estaba hecho para estar ahí y viene de meter cinco goles".

Competencia

Precisamente, este tramo le llega con una durísima competencia en el carril zurdo: "Rafita ha demostrado un nivel bastante bueno. Lo va a seguir estando, es una pena la lesión. Volverá dentro de poco". Y, sumando a Víctor, lo vive de "una forma muy tranquila. Es lo normal del fútbol, que haya competencia. Te ayuda a ser mejor. Por mí como si hay dos competidores más, se trata de subir el nivel de la posición, ver el esfuerzo en los entrenamientos. Se ve en los partidos cuando la gente sale del banquillo".

Vestuario

Una de las claves es la unión del vestuario: "Me recuerda mucho al de Primera RFEF. Este año estamos de manera pletórica. Somos niños con ganas de triunfar y comernos el mundo. Hay que mantener los pies en el suelo. Esto cambia de un momento a otro, esto es muy impredecible". La última, una jornada de convivencia "con el equipo y la familia hace que se ganen partidos desde ahí".

Y su sueño, como el de otros muchos, lo tiene claro: "Es un sueño que ya dije. Mi sueño era jugar con el Málaga CF en Primera y en Champions. Ya estamos más cerca, no hace tanta gracia".