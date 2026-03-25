El Málaga CF ya ha conseguido más puntos que al final de las cinco temporadas anteriores en Segunda

Quedan 11 jornadas hasta el final de la temporada regular en Segunda División, 33 puntos en juego, y hay una realidad que asombra dentro y fuera de Martiricos. Los 54 que suma el Málaga CF a estas alturas de la competición ya superan todas las puntuaciones finales de las cinco campañas anteriores en LaLiga Hypermotion: 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 y 2024/25.

Es la nueva realidad de un equipo que vuelve a ilusionar con fuerza. Queda muy atrás en el recuerdo, pero Funes empezó su etapa en el primer equipo en puestos de descenso allá por el mes de noviembre. Cuatro meses después, el ascenso directo ha dejado de ser tabú y es una ilusión, que no obligación, por la que lucha el vestuario, aunque con calma ante un final de puro infarto.

Temporadas de sufrimiento y descenso

Las temporadas 2019/20 y 2020/21 se salvaron ambas con 53 puntos. Y se salvaron bajo la sombra de las 18 fichas profesionales, la llegada de la administración judicial y un sinfín de problemas que encontraron un milagro sobre el césped de la mano de Sergio Pellicer tras la destitución de Víctor Sánchez del Amo. Solo este sueño por el ascenso mejora aquellos números, ninguna otra temporada lo había hecho pese a todo lo que sufrió en todos los ámbitos.

Con la campaña 2021/22 y menos apuros económicos para confeccionar una nueva plantilla, además del estreno de José Alberto López en el banquillo, la aspiración era algo más que la permanencia. Sin embargo, dos entrenadores más como Natxo González y Pablo Guede, no consiguieron evitar una irrisoria cifra de 45 puntos y la sensación posterior de haber evitado el descenso por la presencia de cuatro equipos peores.

José Alberto no consiguió continuar el milagro de Pellicer en el Málaga CF. / LaLiga

Es una circunstancia que ocurrió una vez, pero no dos. Otra vez en una temporada 2022/23 con tres entrenadores y con un mensaje público inicial de luchar por el ascenso, la realidad fue la consumación del peor año de la historia del Málaga CF: el descenso. 44 puntos, solo uno más que el anterior, y un curso sentenciado desde el principio, pese a varios amagos finales de obrar el milagro con una plantilla que no llegó a dar la cara en ningún momento.

Vuelta al fútbol profesional

Este último curso 2024/25 completado, de vuelta de Primera RFEF, el objetivo básico era asentar la permanencia. Todo parecía ir mucho mejor de lo esperado con un equipo que consiguió 31 puntos al final de la primera vuelta con Pellicer hasta que se complicó y mucho la segunda mitad. De hecho, se llegó a conseguir la salvación en los encuentros finales de La Rosaleda para cerrar con 53 puntos finalmente. Muchos más apuros de lo que se esperaba a mitad de temporada.

Año del play off

Además, este Málaga CF está igualando los registros que marcó el año que compitió por el play off en la temporada 2018/19. Los está igualando hasta el punto de no solo clavar los 54 puntos, sino también la cuarta posición. Sí cambia el contexto. El equipo de Funes está a un punto del ascenso directo y cuatro por encima del sexto clasificado, mientras que el de Muñiz, aún entrenado por él, estaba a cuatro puntos del segundo puesto y tres por encima del sexto.

Un empate y dos derrotas le costaron el puesto al entrenador asturiano para dar paso a Víctor Sánchez del Amo a partir de la jornada 35. Perdió algún encuentro más, pero cinco victorias consecutivas en las cinco jornadas finales le permitieron acabar la temporada regular con 74 puntos y una tercera posición. El final de la historia dejó al Málaga CF en Segunda con una eliminatoria de play off muy amarga contra el Deportivo de La Coruña.

El nuevo camino ahora hasta la cima es enormemente complicado, pero el Málaga CF de "los bichos" no le tiene miedo a nada. Por el momento, con 31 jornadas disputadas, los números ya mejoran todo lo de antes. Ahora queda el final.